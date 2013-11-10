  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۳

دستگیری مظنونین ترور دادستان زابل

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی از دستگیری مظنون ترور دادستان زابل خبر داد.

ایسنا: سیدباقر حسینی اظهار کرد: افراد دستگیر شده در ارتباط با ترور دادستان زابل از اشرار، قاچاقچیان و سارقین مسلح هستند.

وی افزود: در حال حاضر شناسایی عوامل اصلی ترور دادستان زابل در دستگاه‌های امنیتی و قضایی استان در حال بررسی است.

کد مطلب 2404819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها