دستگیری مظنونین ترور دادستان زابل

ایسنا: سیدباقر حسینی اظهار کرد: افراد دستگیر شده در ارتباط با ترور دادستان زابل از اشرار، قاچاقچیان و سارقین مسلح هستند.
وی افزود: در حال حاضر شناسایی عوامل اصلی ترور دادستان زابل در دستگاههای امنیتی و قضایی استان در حال بررسی است.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی از دستگیری مظنون ترور دادستان زابل خبر داد.
ایسنا: سیدباقر حسینی اظهار کرد: افراد دستگیر شده در ارتباط با ترور دادستان زابل از اشرار، قاچاقچیان و سارقین مسلح هستند.
وی افزود: در حال حاضر شناسایی عوامل اصلی ترور دادستان زابل در دستگاههای امنیتی و قضایی استان در حال بررسی است.
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