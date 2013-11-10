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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

اگر وزیر پیشنهادی بعدی رای اعتماد نگیرد، چه اتفاقی می افتد؟

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نیاز به مجوز رهبری برای ادامه فعالیت سرپرست وزارت ورزش و امورجوانان در صورت عدم اعتماد مجلس به گودرزی در جلسه یکشنبه آینده مجلس خبر داد.

lمهر: محمد دهقان در پاسخ به این سوال که با توجه به پایان مهلت سرپرستی وزارت ورزش و امورجوانان در 24 آبان ماه و برگزاری جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی تکلیف این وزارتخانه در روز شنبه 25 آبان ماه چیست، گفت: به لحاظ قانونی سرپرست روز شنبه 25 آبان ماه دیگر امکان هیچ اقدامی در این وزارتخانه را ندارد و امضاهای وی غیر قانونی می شود.

وی ادامه داد: اما معاونان وی تا زمانی که از سمت خود عزل نشده اند، می توانند به وظایف قانونی خود ادامه دهند.

عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: می توان به دیده اغماض به این یک روز نگاه کرد اما در صورتی که مجلس روز یکشنبه آینده نیز به وزیر پیشنهادی رای اعتماد ندهد در آن زمان ادامه فعالیت سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان نیازمند مجوز از سوی رهبر انقلاب است.

کد مطلب 2404820

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