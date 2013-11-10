خبرآنلاین: با توجه به مواضع لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه خیلی از ایرانی​ها مقصر اصلی به نتیجه نرسیدن مذاکرات را دولت فرانسه می​دانند. به همین جهت بسیاری از کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیسبوک، انتقادات خود را به مواضع فابیوس در صفحه شخصی وزیر امورخارجه فرانسه منعکس کردند.

یک ایرانی به زبان فارسی در صفحه فیسبوک فابیوس نوشت: ما ایرانی​ها بیهوده و بی جهت به کشور شما احترام گذاشته ایم . الآن فرانسه هیچ چیزی برای جلب احترام ندارد. یک کشور از نظر اقتصادی ورشکسته که آن چنان در سیاست بین الملل بی اعتبار است که به آلت دست امارات و عربستان تبدیل شده است. ایران دیر یا زود با جامعه جهانی دوست خواهد شد و در آن روز بهتر است که شما برای همیشه در اقتصاد و حتی جامعه ایران منزوی بشوید. ما دوست داریم با همه دنیا رابطه خوبی داشته باشیم اما یک طلبی از شما داریم باید این طلب پرداخته شود . طلب این است که دیگر اجازه نخواهیم داد شما سهمی از اقتصاد ایران داشته باشید و در ضمن باید شما را در همه منطقه نیز به انزوا کشاند . اطمینان داشته باشید حتی اگر امارات و عربستان برای شما ارزشی قائلند به خاطر ایران است .

کاربر ایرانی دیگری هم به زبان انگلیسی نوشته بود: لحظاتی در زندگی سیاسی وجود دارد که یک سیاستمدار را به قهرمان و یک سیاستمدار را به یک انسان بد تبدیل می​کند. آقای فابیوس شما جلوی مذاکرات ایران به سمت صلح را گرفتید. ما ایرانی​ها در فرهنگ و تاریخمان با فرانسه نقاط مشترکی داریم. لطفا کلمات سیاه و زشتی را بر این روابط ننویسید.