قیمت سکه و ارز در بازار امروز

ایسنا: بهای طلا، سکه و ارز امروز یک‌شنبه در بازار داخلی نسبت به روز گذشته افزایش یافت و این در حالی است که امروز بازارهای جهانی تعطیل است و افزایش قیمت طلا و سکه تنها نشات گرفته از افزایش قیمت دلار در بازار است.

نوع سکه قیمت یک‌شنبه (تومان) تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید 928هزار 0.9درصد افزایش سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم 927 هزار و 300 0.8 درصد افزایش نیم سکه 480 هزار 1.2 درصد افزایش ربع سکه 280هزار 1.4 درصد افزایش یک گرمی 188 هزار 1.6 درصد افزایش هرگرم‌ طلای 18عیار 95 هزار و 225 0.85 درصد افزایش هر مثقال طلا 412 هزار و 300 0.85 درصد افزایش اونس جهانی 1290 دلار و 50 سنت بدون تغییر نوع ارز دلار آمریکا 3020 یک درصد افزایش یورو 4050 1.25 درصد افزایش