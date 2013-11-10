قیمت سکه و ارز در بازار امروز

ایسنا: بهای طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه در بازار داخلی نسبت به روز گذشته افزایش یافت و این در حالی است که امروز بازارهای جهانی تعطیل است و افزایش قیمت طلا و سکه تنها نشات گرفته از افزایش قیمت دلار در بازار است.
|
نوع سکه
|
قیمت یکشنبه (تومان)
|
تفاوت قیمت نسبت به ساعات اولیه روز
|
سکه تمام طرح جدید
|
928هزار
|
0.9درصد افزایش
|
سکه تمام طرح قدیم
|
927 هزار و 300
|
0.8 درصد افزایش
|
نیم سکه
|
480 هزار
|
1.2 درصد افزایش
|
ربع سکه
|
280هزار
|
1.4 درصد افزایش
|
یک گرمی
|
188 هزار
|
1.6 درصد افزایش
|
هرگرم طلای 18عیار
|
95 هزار و 225
|
0.85 درصد افزایش
|
هر مثقال طلا
|
412 هزار و 300
|
0.85 درصد افزایش
|
اونس جهانی
|
1290 دلار و 50 سنت
|
بدون تغییر
|
نوع ارز
|
دلار آمریکا
|
3020
|
یک درصد افزایش
|
یورو
|
4050
|
1.25 درصد افزایش
نظر شما