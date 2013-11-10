گاو خشمگین در خیابان های تهران!

مهر: جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران درباره این ماجرا گفت: عصر دیروز شاهدان با دیدن فرار یک گاو خشمگین سراسیمه با سامانه 125 تماس گرفته وازسازمان آتش نشانی تهران درخواست کمک کردند که بلافاصله با هماهنگی ستاد فرماندهی این سازمان ساعت 15 و 25 دقیقه دیروز آتش نشانان ایستگاه 87 به یافت آباد، بلوار الغدیر اعزام شدند.

وی افزود: این گاو سرگردان پس ازخارج شدن از کنترل صاحبش با فرار از دامداری و طی کردن مسافتی در خیابانهای منطقه یافت آباد، وارد گاراژی در بلوار الغدیر شد. این گاو که به شدت متوحش شده بود پس از حمله به مردم ومصدومیت چند نفر از شهروندان وارد گاراژ شده و به چند خودرو نیز خسارت وارد کرد.

ملکی در مورد عملیات آتش نشانان برای مهار این گاو اظهار داشت: آتش نشانان با استفاده از تجهیزات حفاظت فردی وارد عمل شدند ولی چون محوطه گاراژ وسیع بود زمان بدام انداختن این حیوان طولانی شد. نیروهای آتش نشانی سرانجام پس از تلاش بسیار موفق شدند گاوخشمگین را در گوشه ای از گاراژ بدام انداخته و آن را تحویل صاحبش دهند.