قتل معاون وزیر صنعت با انگیزه های شخصی

سید حسین نقوی حسینی با اشاره به کشته شدن معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: مطابق آخرین اطلاعاتی که به دست آمده، قتل رحمت آبادی با انگیزه های شخصی رخ داده است.