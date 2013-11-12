قتل معاون وزیر صنعت با انگیزه های شخصی

مهر: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ترور دادستان زابل نیز طی آخرین اخبار نهادهای اطلاعاتی با انگیزه های شخصی رخ داده بود.
این مسئول خاطرنشان کرد: این اتفاقات برخواسته از مسائل امنیتی نیست و به صورت انتظامی باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز از طریق نیروهای انتظامی این مسأله را پیگیری خواهد کرد.
نقوی اضافه کرد: چون این موضوع یک موضوع انتظامی است باید نهادهای انتظامی به این مسئله رسیدگی ویژه کنند تا به نظم اجتماعی لطمه وارد نشود.
صفدر رحمت آبادی، در دولت دهم معاون پارلمانی مهدی غضنفری وزیر صنعت وقت بود و با روی کار آمدن دولت یازدهم و حضور نعمت زاده در وزارت صنعت، همچنان این سمت را برعهده داشت.
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