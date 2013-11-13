ادامه طرح زوج و فرد سراسری بعد از تعطیلات 

خبرآنلاین:پیش از این محیط زیست استان تهران در اطلاعیه بر ادامه داشتن زوج و فرد سراسری در هفته آینده هم تاکید کره بود. اکنون اما معاون عمرانی استانداری تهران گفته: مصوبات کمیته اضطراری آلودگی هوا مبنی بر افزایش محدوده طرح زوج و فرد و عدم فروش آرمهای طرح ترافیک روزانه و هفتگی بعد از تعطیلات لغو نمیشود.
حسن کریمی درباره تمهیدات استانداری تهران در کاهش آلودگی هوا به فارس گفته است: با توجه به گزارشات واصله از سازمان هواشناسی و محیط زیست وضعیت آلودگی هوا در استان تهران رو به کاهش است. اما مصوبات کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا تا اطلاعثانوی لازمالاجراست و بعد از تعطیلات لغو نمیشود بنابراین شهروندان در جهت کاهش آلودگی هوا همکاری لازم را داشته باشند.
به گفته او در صورت تشدید اینورژن و ذرات کمتر از 2.5 میکرون جلسه اضطرار در استان تهران تشکیل و نسبت به اتخاذ تصمیمات جدید اقدام میکند: در صورت تشدید آلودگی هوا تعطیلی مجدد مدارس و ادارات دولتی استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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