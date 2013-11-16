مجله مهر: بر اساس گزارش‌هایی که امروز در جلسه کمیته آلودگی هوا اعلام شد روزهای دوشنبه و سه‌شنبه باز هوا آلوده می شود. اما برای ادامه اجرای طرح زوج و فرد سراسری و از در خانه ها ، شهرداری تهران مخالف بود و استاندار تهران هم پیشنهاد داد یک درجه از محدودیت ترددی کاهش پیدا کند اما این پیشنهاد باید در شورای عالی ترافیک تصویب شود و تا وقتی این شورا تشکیل نشده، اجرای طرح ادامه دارد.

در واقع هر بار و با تشدید آلودگی هوای تهران، مسکن هایی مانند تعطیلی مدارس و مهدکودک ها که دردسرهای زیادی برای مادران شاغل ایجاد می کند، کاهش ساعات اداری و طرح زوج و فرد سراسری، تجویز می شوند اما بعد از چند روز پایداری هوا باز روز از نو می شود و روزی از نو!

این در حالی است که رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، با تایید خبرهای غیر رسمی درباره مرگ شهروندان بر اثر آلودگی هوا، اعلام کرد که این اتفاق شبیه و مثل قتل شبه عمد است و قوه قضائیه باید به موضوع آلودگی هوا واکنش نشان دهد.

دکتر رحمت الله حافظی گفت:«آمارهای وزارت بهداشت که نشان می دهد سالانه بالغ بر 2700 مرگ در تهران بر اثر آلودگی هوا رخ می دهد و 2500 مورد بستری بیماران قلبی و 4525 مورد بستری مشکلات تنفسی، از جمله عوارض آلودگی هوا در پایتخت است.»

به گفته حافظی مقصر اصلی آلودگی هوای تهران، خودروهای سواری و موتورسیکلتها هستند که 88 درصد این آلودگی را تولید می کنند. به خصوص موتورسیکلت ها که معادل 8 خودرو یورو 2 آلودگی ایجاد می کنند.

معاینه فنی و نحوه انجام آن هم یکی دیگر از مقصران بروز آلودگی هوای پایتخت است که به گفته حافظی هم مراکز معاینه فنی غیراستاندارد هستند و هم برچسب معاینه فنی خرید و فروش می شود! او همچنین با انتقاد از تصمیم مجلس شورای اسلامی که عمر معاینه فنی خودروها را از 2 به 5 سال افزایش داد، گفت: نماینده ای پشت تریبون مجلس قرار می گیرد و می پرسد چرا هوای تهران آلوده است. در حالی که خودتان باعث این کار شده اید. آیا، این انتظار شهروندان از مجلس غیرمعقول است که بخواهند موضوع کاهش عمر معاینه فنی خودروها را بار دیگر با فوریت در دستور کار قرار دهند.

آلودگی هوای تهران قابل حل است

در حالی که مردم منتظر تصمیمات مدیریت جدید سازمان محیط زیست درباره این مشکل هستند، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید:« راه حل های تلفیقی و برنامه ریزی های آتی‌نگر از مهم ترین موضوعات مورد توجه سازمان محیط زیست برای حل مسئله آلودگی هوای تهران است.»

متصدی معتقد است آلودگی هوای تهران مسئله‌ای قابل حل است، به شرط آن که بدانیم تهران ۱۰ سال بعد چه خواهد بود و برای آن چه برنامه‌ای داریم همان گونه که همه سیستم‌های سازمان حفاظت محیط زیست طی سال های 76-84 با برنامه‌ریزی پیش می‌رفت و موفقیت‌های زیادی هم داشت.

هرچند که مسئولان سازمان محیط زیست می گویند کارهایی برای کاهش آلودگی هوا انجام شده است. به گفته متصدی، خودرویی که امروز به عنوان یکی از آلاینده‌ها از آن نام برده می‌شود با برنامه‌ریزی و تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و صنعت، از بی استانداردی در سال 79 به استاندارد یورو 2 رسیده و این یعنی طی طریق بیست ساله در سه سال!

به گفته او در شهری مانند تهران، بخش مهمی از آلودگی مربوط به منابع متحرک،خودرو و هواپیما و در کل وسایل حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی است هرچند که صنایع آلودگی کننده هم بی تاثیر نیستند. به خصوص در شهرهایی مثل شهر اراک.

اما گویا همچنان تجویز مسکن های کاهش ساعات اداری و تعطیلی مدارس ادامه دارد. متصدی در مورد تصمیمات کوتاه مدت و مقطعی همچون تعطیل مدارس یا کاهش ساعت کاری ادارات در زمان آلودگی هوا گفته است: اقدامات و تصمیم گیری‌ها در شرایط اضطراری و بحران کوتاه مدت و موقت بوده و در این شرایط هر تصمیمی که به سلامت مردم کمک کند، اتخاذ می‌‌شود.