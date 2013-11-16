قفلی که کلید روحانی به آن نمی خورد!

مجله مهر: روزی که مجلس هشتم رای به ادغام دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان داد شاید نمایندگان آن مجلس هیچ وقت فکر نمی‌کردند همین وزارتخانه نوپا رکورد همه وزارتخانه ها را در رای ندادن به وزیرانش بشکند. اصلا انگار که ناف این وزارتخانه را با نفرین بریده باشند. همان زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران از دی ماه سال 89 تا خرداد 90 از ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان طفره رفت و رئیس مجلس در خصوص عدم اجرای این قانون شكایت به قوه قضاییه برد تا همین یکشنبه هفته گذشته که نصرالله سجادی سومین گزینه روحانی برای این وزارتخانه از مجلس نهم رای نگرفت، اصلا انگار بنای این وزارتخانه را با نحوست گذاشته اند.

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نیاز به حکم حکومتی

اردیبهشت ماه سال 90 وقتی احمدی نژاد سر حرف خود ایستاده بود که تشکیل این وزارتخانه غیرقانونی است و زمزمه مخالفت های دولت با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان بالا گرفته بود لطف الله فروزنده معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری در حاشیه جلسه ای گفت که «رئیس جمهور درباره تشكیل این وزارتخانه نكاتی را مدنظر دارد كه در نامه ای به رهبر فرزانه انقلاب مطرح كرده و تا اعلام نتیجه این نامه بحث معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح نیست». در آن زمان این شایعه مطرح شد که احمدی نژاد به دنبال گرفتن حکم حکومتی درباره این وزارتخانه است اما نظر رهبر معظم انقلاب درباره مصوبات مجلس همیشه واضح بوده و برهمین اساس هم چندی بعد فروزنده اعلام کرد «دولت مصمم به اجرای قانون است ولی ابهاماتی در این زمینه وجود داشت كه دولت و مجلس در این زمینه رایزنی‌هایی انجام داده‌اند. به محض اینكه ابهامات موجود درباره این قانون رفع شود، قانون ادغام سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی و تشكیل وزارت ورزش و جوانان اجرا خواهد شد. با این وجود موضوع نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب دیگر موضوعیتی ندارد.»

از 26 مرداد ماه سال جاری که مسعود سلطانی فر نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد تا امروز این وزارتخانه با سرپرست اداره شده است. یک بار سرپرستی این وزارتخانه به رضا صالحی امیری سپرده شد و بعد از آنکه مجلس به او هم رای نداد سرپرستی وزارتخانه به محمد شریعتمداری واگذار شد. اما به لحاظ قانونی مهلت سرپرستی این وزارتخانه امروز تمام شده و سرپرست وزارت ورزش و امور جوانان امروز دیگر امکان هیچ اقدامی در این وزارتخانه را ندارد و امضاهای وی غیر قانونی است. در صورتی که مجلس امروز به وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان رای اعتماد ندهد، ادامه فعالیت سرپرست این وزراتخانه نیازمند مجوز از سوی رهبر انقلاب است.

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سجادی ها رای نیاوردند

حمید سجادی دونده نام آشنای کشورمان اولین کسی بود که برای این وزارتخانه معرفی شد. محمود احمدی نژاد او را در نامه ای ضمن برشمردن ایرادهای تشکیل وزارت ورزش و جوانان، به دستور لاریجانی برای رسیدگی قضایی به تعلل رئیس جمهور در ابلاغ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان تاخته بود و ذیل همین نامه هم حمیدرضا سجادی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای وزارت ورزش معرفی کرده بود. یک هفته بعد از این ماجرا حمید رضا سجادی حتی با کوچ و تشویق های حسین رضا زاده وزنه بردار که در مجلس حضور داشت نتوانست رای اعتماد بگیرد و عنوان اولین وزیر ورزش جمهوری اسلامی به محمد عباسی رسید. رای عدم اعتماد مجلس به سجادی ها در دولت روحانی هم تکرار شد. هفته گذشته نصرالله سجادی گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت ورزش به مجلس رفت تا از نمایندگان برای رسیدن به سئول رای اعتماد بگیرد که برخی نمایندگان با علم کردن ماجرای ارتباط او با تحصن های مجلس ششم نصرالله سجادی را به سرنوشت حمیدرضا سجادی دچار کردند. او به سه رای از رسیدن به سئول بازماند

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هت تریک مجلس

حسن روحانی از ابتدای تشکیل دولتش تا کنون سه گزینه برای وزارت ورزش و جوانان معرفی کرده است. مسعودسلطانی فر که به خاطر عدم هماهنگی در رشته تحصیلی و نداشتن تجربه در حوزه وزارت ورزش وجوانان رای نیاورد. رضا صالحی امیری که با آتشی که الیاس نادران دربار سوابق اقتصادی و امنیتی او در صحن علنی به پا کرد رای نیاورد و بالاخره نصرالله سجادی که به خاطر انتصابش به ماجراهای تحصن مجلس ششم نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. مجلس مثل بازیکنی که در یک مسابقه فوتبال سه گل به ثمر برساند، سه گل به روحانی زده و هت تریک کرده است.

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قفل شکسته می شود

محمود گودرزی رئیس دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه تهران فردا برای کسب رای اعتماد به مجلس می رود. زمزمه های مخالفت از مجلس درباره او شنیده می شود. باید دید این قفل بازنشده را این کلید می تواند باز کند؟