فاتحه یوزپلنگ را باید خواند!

فارس: محمد درویش با بیان اینکه هم‌اکنون در کل جهان فقط 70 قلاده یوزپلنگ وجود دارد،‌اظهارداشت: این در حالی است که هم ‌اکنون زیستگاه این 70 قلاده یوز، در ایران است.

رئیس کارگروه تحقیقات و مؤلفه‌های بیابان‌زایی افزود: در چنین شرایطی فرصت چندانی برای حفاظت از این گونه جانوری وجود ندارد به طوری‌که چنانچه تا آینده نه چندان دور تعداد این گونه جانوری در ایران به 200 قلاده افزایش نیابد، دیگر باید فاتحه آن را همانند ببر مازندارن و شیر یال کوتاه ارژن خواند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از سومین گربه‌سان ارزشمند جهان که هم‌اکنون فقط در ایران وجود دارد، ادامه دارد: تمام مسائل سبب شد با توجه به تجربه خوب چینی‌ها که در المپیک پکن با مطرح کردن خرس پاندا، بودجه‌های هنگفت بین‌المللی را برای حفظ این گونه جانوری جلب کردند، ما نیز با درج عکس یوزپلنگ آسیایی بر لباس تیم ملی فوتبال ایران گامی دیگر در جهت حفظ این گونه جانوری برداشته باشیم.

درویش اضافه کرد: توجه ایران و مردم ایران به حفظ یک ارزش محیط زیستی می‌تواند سبب شود بسیاری از تبلیغات منفی علیه ایران خنثی شود، اینکه ایران علی رغم وجود تحریم‌های ناعادلانه برای ارزش‌های محیط زیست اهمیت قائل است.

رئیس کارگروه تحقیقات و مؤلفه‌های بیابان‌زایی با بیان اینکه به دنبال تحقق این امر توجه مردم ایران نیز به سمت این گونه جانوری جلب می‌شود، خاطرنشان کرد: لازم است که زیستگاه‌های این گونه جانوری به امنیت سابق برگردد.