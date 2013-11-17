آغاز جلسه رای اعتماد با صندلی های خالی

فارس: جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

بررسی صلاحیت و برنامه‌های محمود گودرزی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان و رأی اعتماد به وی، دستور کار نشست علنی امروز پارلمان است.

هم‌اکنون 202 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور دارند که بر این اساس کرسی 87 نماینده مجلس خالی است.

حسن روحانی رئیس‌جمهور یکشنبه هفته گذشته 19 آبان‌ماه، پس از عدم رأی اعتماد وکلای ملت به نصرالله سجادی، گودرزی را برای تصدی این وزارتخانه و اخذ رأی اعتماد، به مجلس معرفی کرد.

محمود گودرزی چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان از زمان آغاز به کار دولت یازدهم است.

تاکنون رئیس‌جمهور، مسعود سلطانی‌فر، سیدرضا صالحی‌امیری و نصرالله سجادی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کرده است، اما نمایندگان به آنان اعتماد نکردند.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، حسن روحانی رئیس‌جمهور یک ساعت فرصت دارد از گودرزی دفاع کند.

سپس 2 مخالف و 2 موافق وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق، هر کدام حداکثر 15 دقیقه فرصت سخنرانی دارند، البته هر نماینده مخالف یا موافق می‌تواند تمام یا بخشی از وقت خود را به نماینده دیگری بدهد.

پس از اتمام سخنرانی مخالفان و موافقان برنامه‌های وزیر پیشنهادی، خود وزیر پیشنهادی پشت تریبون قرار می‌گیرد و حداکثر 30 دقیقه فرصت دارد ضمن تشریح بیوگرافی و سوابق خود، برنامه‌هایش را ارائه دهد.

در پایان هم رئیس مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان را به رأی وکلای ملت می‌گذارد.

کل زمان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان 150 دقیقه معادل 2 ساعت و 30 دقیقه است، البته ممکن است برخی مخالفان از ایراد سخنرانی انصراف دهند که در این صورت موافق هم صحبت نمی‌کند و در نتیجه از این زمان کاسته می‌شود.

روز جمعه 24 آبان ماه مهلت قانونی 3 ماهه دولت برای اداره وزارت ورزش و جوانان با «سرپرست» به پایان رسیده است، در صورتی که نمایندگان امروز هم به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان اعتماد نکنند، با توجه به پایان مهلت 3 ماهه، باید از رهبر معظم انقلاب مجوزی اخذ شود و ایشان فرصتی بدهند تا در این مدت تکلیف وزیر این وزارتخانه مشخص شود.