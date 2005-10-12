  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۴

رييس قوه قضاييه در پايان جلسه سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي:

ستاد مبارزه با مفاسد با قوت بكار خود ادامه مي دهد // در صورت تصويب قانون جديد مي توانيم اسامي مجرمين را اعلام كنيم

ستاد مبارزه با مفاسد با قوت بكار خود ادامه مي دهد // در صورت تصويب قانون جديد مي توانيم اسامي مجرمين را اعلام كنيم

رييس قوه قضاييه در پايان جلسه سران قوا در خصوص معرفي مفسدان اقتصادي گفت: آنچه اين روزها در رسانه ها در خصوص اعلام مفسدين مطرح است، يك بحث مشكلي است كه عمده حقوقدانان و قضات ارشد دستگاه قضايي اعلام نام مجرم را قبل از اينكه پرونده وي نهايي شود را خلاف قانون دانسته اند زيرا ماده 188 آيين دادرسي صراحت دارد كه هرگونه اعلام محكوميت قبل از قطعي شدن حكم در هر رسانه اي جرم در حد مفتري است.

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر" ، آيت الله شاهرودي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه چرا پس از صدور فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب هيچ سازو كار قانوني براي ستاد طراحي و تدوين نشده است به گونه اي كه گاهي شاهديم از انحلال ستاد سخن به ميان مي آيد و يا در برخي موارد اعلام مي شود ميليون ها تومان به بيت المال بازگشت داده شد اما هيچ گاه اسامي مفسدان اقتصادي اعلام نمي شود و همواره مردم شاهد اعلام جرمهاي بي مجرم هستند، گفت: ستاد مفاسد اقتصادي آيين نامه اجرايي دارد و داراي تشكيلات است و بر اساس اين آيين نامه دارد كار مي كند اما اگر در تبليغات و رسانه ها نيامده به معناي آن نيست كه آيين نامه اجرايي ندارد.

وي افزود: جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هر دو ماه يك بار با حضور قواي سه گانه برگزار مي شود و ستاد عملياتي نيز دارد كه در زير مجموعه دولت و هيات وزيران تشكيل مي شود كه در جلسه امروز تصميم گرفته شد در سطح بالاتري مديريت اين مجموعه عمل كند و در آينده نيز به قوت به كار خود ادامه مي دهد.

هر گونه اعلام محكوميت قبل از قطعي شدن حكم  جرم است

شاهرودي اعلام كرد: از مصوبات امروز آن بود كه علاوه بر سران قوا به عنوان ستاد راهبردي، ستاد عملياتي و اجرايي در دولت به رياست معاون اول رييس جمهور پيگيري شود. زيرا عمده ابزار كار در اختيار دولت است . البته هنوز نهايي و قطعي نشده است و اميدواريم سريع تر اين كار صورت بگيرد.

وي افزود: قطعي شدن احكام هم در دستگاه قضايي به ويژه در مفاسد اقتصادي كه موضوع پيچيده اي است و مراحل متعددي دارد و تحقيقات زيادي بايستي صورت بگيرد نيز به طول مي انجامد ولي متاسفانه مطبوعات بدنبال چاپ اخبار و اهداف خود هستند و دنبال آنند تا موضوعي را در جايي  كه شنيدند آن را رسانه اي كنند و همه چيز را اعلام كنند كه اين امر مخالف ماده 188 است.

آيت الله شاهرودي از تهيه لايحه اي خبر داد كه در آن دستگاه قضايي با اجازه مجلس و با تصويب شوراي نگهبان بتواند در حدي كه از نظر عامه مخالفتي با حقوق شهروندي نداشته باشد ، اسامي مجرمين و مفسدين را كه جرم و تخلف آنها آثار زيانباري را براي جامعه بدنبال دارد، آنها را بتوانيم اعلام كنيم و نهادي كه بتواند اين كار را بكند نيز دقيقا مشخص شود.مقدار و محدوده اعلام اسامي نيز قانون مي خواهد زيرا نمي توان پرونده اي را كه هنوز حكم آن قطعي نشده است در اختيار رسانه ها قرار داد و بعد از تحقيقات كافي اگر فردي تبرئه شد با آبروي رفته او و خانواده او چه بايد كرد. و چه كسي پاسخگوست. ما نمي توانيم با آبرو و حيثيت مردم بازي كنيم زيرا مخالف با حقوق شهروندي و حقوق مردم است .

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: اعلام اسامي مفسدان نياز به يك قانون عادلانه اي دارد كه بايد ابتدا در قوه قضاييه تدوين و سپس در هيات دولت و مجلس تصويب شود.

کد مطلب 240504

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها