ستاد مبارزه با مفاسد با قوت بكار خود ادامه مي دهد // در صورت تصويب قانون جديد مي توانيم اسامي مجرمين را اعلام كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر" ، آيت الله شاهرودي در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه چرا پس از صدور فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب هيچ سازو كار قانوني براي ستاد طراحي و تدوين نشده است به گونه اي كه گاهي شاهديم از انحلال ستاد سخن به ميان مي آيد و يا در برخي موارد اعلام مي شود ميليون ها تومان به بيت المال بازگشت داده شد اما هيچ گاه اسامي مفسدان اقتصادي اعلام نمي شود و همواره مردم شاهد اعلام جرمهاي بي مجرم هستند، گفت: ستاد مفاسد اقتصادي آيين نامه اجرايي دارد و داراي تشكيلات است و بر اساس اين آيين نامه دارد كار مي كند اما اگر در تبليغات و رسانه ها نيامده به معناي آن نيست كه آيين نامه اجرايي ندارد.

وي افزود: جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هر دو ماه يك بار با حضور قواي سه گانه برگزار مي شود و ستاد عملياتي نيز دارد كه در زير مجموعه دولت و هيات وزيران تشكيل مي شود كه در جلسه امروز تصميم گرفته شد در سطح بالاتري مديريت اين مجموعه عمل كند و در آينده نيز به قوت به كار خود ادامه مي دهد.

هر گونه اعلام محكوميت قبل از قطعي شدن حكم جرم است



شاهرودي اعلام كرد: از مصوبات امروز آن بود كه علاوه بر سران قوا به عنوان ستاد راهبردي، ستاد عملياتي و اجرايي در دولت به رياست معاون اول رييس جمهور پيگيري شود. زيرا عمده ابزار كار در اختيار دولت است . البته هنوز نهايي و قطعي نشده است و اميدواريم سريع تر اين كار صورت بگيرد.

وي افزود: قطعي شدن احكام هم در دستگاه قضايي به ويژه در مفاسد اقتصادي كه موضوع پيچيده اي است و مراحل متعددي دارد و تحقيقات زيادي بايستي صورت بگيرد نيز به طول مي انجامد ولي متاسفانه مطبوعات بدنبال چاپ اخبار و اهداف خود هستند و دنبال آنند تا موضوعي را در جايي كه شنيدند آن را رسانه اي كنند و همه چيز را اعلام كنند كه اين امر مخالف ماده 188 است.

آيت الله شاهرودي از تهيه لايحه اي خبر داد كه در آن دستگاه قضايي با اجازه مجلس و با تصويب شوراي نگهبان بتواند در حدي كه از نظر عامه مخالفتي با حقوق شهروندي نداشته باشد ، اسامي مجرمين و مفسدين را كه جرم و تخلف آنها آثار زيانباري را براي جامعه بدنبال دارد، آنها را بتوانيم اعلام كنيم و نهادي كه بتواند اين كار را بكند نيز دقيقا مشخص شود.مقدار و محدوده اعلام اسامي نيز قانون مي خواهد زيرا نمي توان پرونده اي را كه هنوز حكم آن قطعي نشده است در اختيار رسانه ها قرار داد و بعد از تحقيقات كافي اگر فردي تبرئه شد با آبروي رفته او و خانواده او چه بايد كرد. و چه كسي پاسخگوست. ما نمي توانيم با آبرو و حيثيت مردم بازي كنيم زيرا مخالف با حقوق شهروندي و حقوق مردم است .

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: اعلام اسامي مفسدان نياز به يك قانون عادلانه اي دارد كه بايد ابتدا در قوه قضاييه تدوين و سپس در هيات دولت و مجلس تصويب شود.