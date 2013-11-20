مهر: در همه جای دنیا بارش باران پاییزی موجی از امید و خوشحالی را در میان مردم ایجاد می کند اما چند وقتی است مردم استان خوزستان از بارش باران پاییزی واهمه دارند زیرا بارش این نعمت الهی در کنار عبارتهایی همچون تنگی نفس، سرفه و مسمومیت اسیدی قرار گرفته است.

علت وقوع این مسمویت هنوز مشخص نشده است و اظهار نظرهایی که از گوشه و کنار شنیده می شود تنها نگرانی مردم استان را افزایش می دهد، بعضی از مسئولان در روزهای نخست علت وقوع این مسئله را تنها باران اسیدی عنوان کردند تا جایی که وزیر بهداشت نیز این موضوع را تائید کرد اما پس از چند روز این صحبت وزیر اشتباه تلقی و امکان بارش باران اسیدی منتفی اعلام شد.

باران اسیدی، مسمومیت ناشی از فعالیت بعضی کارخانه های شیمیایی، ویروس و میکروبها و مسئله ریزگردها از جمله عوامل احتمالی بروز این مسمویت تنفسی اعلام شد اما با گذشت بیش از 18 روز از وقوع این مسمویت تاکنون هیچ کدام از این گمانه زنی ها به مرحله اثبات نرسیده است.

طبق گفته رئیس مرکز بهداشت خوزستان از نخستین بارندگی تاکنون (عصر روز سه شنبه) حدود 15 هزار خوزستانی به علت مشکلات تنفسی به اورژانس ها مراجعه کرده اند كه از اين تعداد 13 هزار و 679 نفر مربوط به شهر اهواز است و در شهر اميديه نيز 400 نفر به اورژانس ها مراجعه كرده اند و هم اكنون دو نفر از اين تعداد بستري هستند. همچنین در شهر سوسنگرد نيز 40 نفر از شهروندان با مشكل تنگي نفس مواجه شده اند.

بر اساس گفته سازمان هواشناسی استان بارش باران در روزهای آینده و تا آخر هفته تداوم خواهد داشت و این مسئله موجب افزایش تعداد بیماران خواهد شد.

هیچ آلاینده خطرناکی تا کنون شناسایی نشده است

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان در این خصوص عنوان کرد: بر اساس شاخصه های بهداشت جهانی، 17 دستگاه سنجش آلایندگی در استان خوزستان وجود دارد که هیچ کدام از این دستگاه ها تاکنون آلاینده خطرناکی را شناسایی نکرده اند.

احمدرضا لاهیجان زاده با اشاره به اینکه در بعضی موارد خاص مانند وقوع این مسمومیت تنفسی برای سنجش آلاینده ها به دستگاه و تجهیزات بیشتری نیازمند هستیم که ما در این مواقع از مرکز تقاضای ارسال تجهیزات بیشتری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه، برای شناسای عامل این پدیده همه ارگانهای مربوطه باید به کمک همدیگر بروند، اظهار کرد: به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی اهواز باید آزمایشات بالینی مورد نیاز را بر روی بیماران انجام دهد و ما نیز یک سری آنالیزهای را بر روی آلایندگی هوا انجام دهیم و این دو پروژه به صورت مکمل در کنار هم قرار بگیرند تا به یک جمع بندی و نتیجه گیری مناسبی از وضعیت موجود و راه های مقابله با این مسمومیت برسیم.

بحث آلودگی مختص استان خوزستان نیست

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز با بیان اینکه، بحث آلودگی مختص استان خوزستان نیست و در مناطق دیگر نیز اتفاق می افتد به عنوان مثال استان تهران نیز در چند روز گذشته از هوای آلوده ای برخوردار بوده است، عنوان کرد: بر اساس آماری که سازمان محیط زیست ارائه کرده است همه پارامتر ها ی موجود در حالت طبیعی هستند.

محمدرضا آملا زاده تصریح کرد: بر اساس این گزارش میزان مونواکسید کربن موجود شهر اهواز 1.2 است در حالی که میزان استاندارد آن 35 است همچنین دی اکسید کربن موجود در هوای اهواز 3.3 است و البته میزان استاندارد آن 140 است.

وی افزود: 60 درصد از افرادی که در چند روز اخیر بعد از بارندگی به اورژانس های استان مراجعه کرده اند همان افرادی بودند که در اولین موج این بیماری دچار آن شده بودند.

مدیرکل بحران استانداری خوزستان با بیان اینکه، کشف علت وقوع این بیماری یک کار تخصصی است، عنوان کرد: ممکن است علت وقوع این بیماری بر اثر یک نوع خاصی از میکروب ها، ویروس ها و بعضی آلایندگی موجود در هوا باشد در همین راستا اگر مورد اول صحیح باشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز باید پیگیری کند و در صورتی که این مشکلات به علت آلایندگی موجود در هوا باشد سازمان حفاظت محیط زیست باید علت را بررسی کند.

احتمال افزایش بیماران به تنگی نفس در چند روز آینده

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در این خصوص گفت: بر اساس پارامتر های اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست آلاینده ای که موجب بروز مشکلات تنفسی در شهروندان خوزستانی شده، کشف نشده است.

سید محمد علوی با بیان اینکه، سازمان بهداشت متولی سلامت مردم استان است و فهمیدن علت وقوع این مسمومیت بر عهده سازمان محیط زیست و هواشناسی است، عنوان کرد: بررسی این مسئله به هیچ عنوان جز وظایف سازمان بهداشت نیست زیرا این سازمان تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای بررسی این مسمومیت را در اختیار ندارد.

وی با رد احتمال وجود ویروس و یا میکروب در هوا گفت: با توجه به استمرار بارندگی در استان احتمال افزایش افراد مبتلا به تنگی نفس بیشتر خواهد شد.

دیگر آماری از بیماران اعلام نمی شود

بر اساس گفته مسئولان استانی همه پارامتر ها طبیعی است و هیچ مشکلی از این نظر وجود ندارد پس چه کسی پاسخگوی مشکلات ایجاد شده برای 15 هزار شهروند خوزستانی است. اگر همه مسئولان ارشد استانی به جای بحث کردن در خصوص این مسئله که چه ارگانی وظیفه بررسی این موضوع را بر عهده دارد و به جای تکرار اخباری که به گوش همه مردم استان آشنا هستند همه با هم در کنار یکدیگر و به صورت ضرب العجلی به بررسی این مسئله می پرداختند قطعا تاکنون به نتیجه مثبتی رسیده بودند.

گزارش: فروغ دیلمی