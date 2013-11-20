جای کری انفجار تروریستی مقابل سفارت ایران را محکوم کرد

ایرنا: کری در بیانیه ای اعلام کرد ایالات متحده آمریکا انفجارهای تروریستی احمقانه و حقیرانه در مقابل سفارت ایران در بیروت را به شدت محکوم و همه طرف ها را دعوت به خویشتنداری و آرامش جهت جلوگیری از بدتر شدن اوضاع کرد.

وی افزود: ایالات متحده آمریکا به خوبی بهای تروریسم علیه دیپلمات ها در جهان را درک می کند و با مردم ایران در خصوص این حمله خشونت بار و غیر موجه که منجر به قتل یک دیپلمات ایرانی شد همدردی می کند.

وی از پایبندی دولت لبنان به اجرای تحقیقات دقیق حمایت، و از همه طرف ها خواست در تحقیقات این جنایت با دولت لبنان همکاری کرده و عاملان آن را به عدالت بسپارند.

وی بر حمایت ایالات متحده آمریکا از موسسات دولتی لبنان از جمله ارتش و نیروهای امنیت داخلی برای تضمین لبنانی با ثبات وامن تاکید کرد.

دو انفجار تروریستی صبح دیروز در مقابل ساختمان سفارت ایران در بیروت رخ داد که بر اثر آن 23 تن کشته و150 تن دیگر زخمی شدند.