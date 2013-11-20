  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۱۰

قیمت خودرو در بازار امروز

جدول آخرین قیمت خودروها منتشر شد. 

اقتصاد ایران آنلاین:
 

اتومبيل

مقدار

تغییر

کمترین

بیشترین

405 ( نمايندگي/ تومان)

۲۵,۱۸۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۵,۱۸۰,۰۰۰

۲۵,۱۸۰,۰۰۰

206 تيپ2 ( بازار/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

405 ( بازار/ تومان)

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان)

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان)

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 5 (بازار/ تومان)

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان)

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 6 ( بازار/ تومان)

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان)

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان)

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پارس سال (نمايندگي/ تومان)

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۰,۰۰۰

207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پارس سال(بازار/ تومان)

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند ال ايکس (بازار/ تومان)

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

۲۷,۵۰۰,۰۰۰

تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

۱۸,۷۹۰,۰۰۰

تيبا (بازار/ تومان)

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان)

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

(%۰)۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

۳۵,۰۵۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

پرادو ( نمايندگي/ تومان)

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

پرادو (بازار/ تومان)

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (نمايندگي/ تومان)

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

۹۱,۰۰۰,۰۰۰

کرولا (بازار/ تومان)

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان)

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3 (بازار/ تومان)

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک ( نمايندگي/ تومان)

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک ( بازار/ تومان)

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

(%۰)۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

۱۸,۶۰۰,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

(%۰)۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

۱۵,۱۵۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (نمایندگی/تومان)

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

۷۴,۴۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي (بازار/تومان)

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۸۹,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (نمایندگی/تومان)

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا (بازار/تومان)

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (نمایندگی/تومان)

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا (بازار/تومان)

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

(%۰)۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

 

 

کد مطلب 2405120

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها