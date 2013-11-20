قیمت خودرو در بازار امروز

|
اتومبيل
|
مقدار
|
تغییر
|
کمترین
|
بیشترین
|
405 ( نمايندگي/ تومان)
|
۲۵,۱۸۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۵,۱۸۰,۰۰۰
|
۲۵,۱۸۰,۰۰۰
|
206 تيپ2 ( بازار/ تومان)
|
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
|
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
|
405 ( بازار/ تومان)
|
۲۷,۹۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۷,۹۰۰,۰۰۰
|
۲۷,۹۰۰,۰۰۰
|
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان)
|
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
|
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان)
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
206 تيپ 5 (بازار/ تومان)
|
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان)
|
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان)
|
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان)
|
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
|
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
|
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان)
|
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان)
|
۴۵,۵۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۴۵,۵۰۰,۰۰۰
|
۴۵,۵۰۰,۰۰۰
|
پارس سال (نمايندگي/ تومان)
|
۲۹,۹۷۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۹,۹۷۰,۰۰۰
|
۲۹,۹۷۰,۰۰۰
|
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان)
|
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|
پارس سال(بازار/ تومان)
|
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان)
|
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|
سمند ال ايکس (بازار/ تومان)
|
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
|
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
|
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)
|
۱۸,۷۹۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۸,۷۹۰,۰۰۰
|
۱۸,۷۹۰,۰۰۰
|
تيبا (بازار/ تومان)
|
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان)
|
۳۵,۰۵۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۳۵,۰۵۰,۰۰۰
|
۳۵,۰۵۰,۰۰۰
|
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان)
|
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
پرادو ( نمايندگي/ تومان)
|
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
پرادو (بازار/ تومان)
|
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
کرولا (نمايندگي/ تومان)
|
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
|
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
|
کرولا (بازار/ تومان)
|
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان)
|
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|
مزدا 3 (بازار/ تومان)
|
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان)
|
۴۶,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۴۶,۰۰۰,۰۰۰
|
۴۶,۰۰۰,۰۰۰
|
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان)
|
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)
|
۱۵,۲۶۸,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۵,۲۶۸,۰۰۰
|
۱۵,۲۶۸,۰۰۰
|
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان)
|
۱۸,۶۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۸,۶۰۰,۰۰۰
|
۱۸,۶۰۰,۰۰۰
|
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك)
|
۱۵,۰۸۲,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۵,۰۸۲,۰۰۰
|
۱۵,۰۸۲,۰۰۰
|
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)
|
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك)
|
۱۵,۱۵۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۵,۱۵۰,۰۰۰
|
۱۵,۱۵۰,۰۰۰
|
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان)
|
۱۸,۲۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۸,۲۰۰,۰۰۰
|
۱۸,۲۰۰,۰۰۰
|
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان)
|
۷۴,۴۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۷۴,۴۰۰,۰۰۰
|
۷۴,۴۰۰,۰۰۰
|
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان)
|
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|
آزرا (نمایندگی/تومان)
|
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|
آزرا (بازار/تومان)
|
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
|
سوناتا (نمایندگی/تومان)
|
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
سوناتا (بازار/تومان)
|
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
(%۰)۰
|
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
نظر شما