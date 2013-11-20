شهادت 6 ایرانی در انفجارهای بیروت

ایسنا: در بخشی از این اطلاعیه آمده است: ضمن عرض تبریک و تسلیت به پیشگاه مقدس امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری،‌ ریاست محترم جمهوری و ملت مقاوم کشورمان به اطلاع می‌رساند طی دو انفجار تروریستی پی‌درپی که صبح امروز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان به وقوع پیوست، حجت‌الاسلام ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی سفارت، همسر یکی از دیپلمات‌های سفارت و چهار نفر از محافظین سفارت به اسامی حاج رضوان فارس، سیدمحمد هاشم، حاج بلال زراقط و حاج احمد زراقط به درجه رفیع شهادت نایل شدند و تعدادی از پرسنل سفارت و اعضاء خانواده آنها مجروح شدند.



همچنین در این اطلاعیه آمده است: در پی این حادثه، میشل سلیمان رئیس جمهور، نبیه بری رئیس مجلس، نجیب میقاتی نخست وزیر موقت، تمام سلام نخست وزیر مأمور تشکیل دولت، جان قهوه‌چی فرمانده ارتش، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله، امیل لحود و امین جمیل رؤسای جمهور سابق، سلیم الحص و فؤاد سنیوره نخست وزیران سابق، وزرای فرهنگ، دفاع، بهداشت، کشاورزی، کار، اطلاع‌رسانی، جهانگردی، کار وغیره و همچنین سفرای اتحادیه اروپا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوریه، کوبا، فلسطین، ولید جنبلاط، بشاره الراعی رهبر مسیحیان مارونی انطاکیه و مشرق زمین،‌ عبدالامیر قبلان نایب رئیس مجلس اعلای شیعی، محمد رشید قبانی مفتی کل اهل سنت لبنان، شیخ نعیم حسن رهبر روحی دروزی، نایله معوض و بسیاری از دیگر شخصیت‌ها و مقامات رسمی، سیاسی، دیپلماتیک، مذهبی و فرهنگی لبنان با حضور در محل سفارت و یا تماس تلفنی با غضنفر رکن‌آبادی سفیر کشورمان در لبنان، ضمن محکوم نمودن این اقدام غیرانسانی و مذبوحانه و ابراز همدردی، خواستار شناسایی و مجازات عاملین این جنایت شدند.



این اطلاعیه می‌افزاید: همچنین دکتر روحانی رئیس‌جمهور، دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی تماس تلفنی با غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ضمن محکومیت اقدم مزبور، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مردم و دولت لبنان و خانواده شهدا و مجروحین این عملیات تروریستی اعلام نمودند.