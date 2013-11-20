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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۸

عزاداری ابیانه‌ای ها محرمانه است!/عکس

عزاداری ابیانه‌ای ها محرمانه است!/عکس

عزاداری ماه محرم در شهرها و روستاهای مختلف ایران حال و هوای خاصی دارد که بسیاری از مردم را از شهرهای بزرگ به این روستاها می کشاند.ابیانه، با شهرتی جهانی، یکی از روستاهاست که مراسم دهه اول محرم آن آوازه زیادی دارد و بسیاری از مردم دوست دارند این مراسم را از نزدیک ببینند.اما امسال بسیاری از گردشگران پشت ایست بازرسی های این روستا ماندند و نتوانستند تاسوعا و عاشورای ابیانه را از نزدیک ببینند. 

مجله مهر: فرمانداری نطنز در روزهای عاشورا و تاسوعا، در ورودی روستای ابیانه ایست بازرسی می گذارد تا گردشگرانی که بدون هماهنگی و بدون رزرو تورهای از پیش تعیین شده به روستا می آیند، نتوانند وارد ابیانه شوند. 

به گفته جعفری فرماندار نطنز، حجم زیاد گردشگر باعث تخریب روستا می شود. به خصوص در ایامی مانندعاشورا و تاسوعا که موجی از گردشگران راهی این روستا می‌شوند. آنطور که فرماندار می گوید آنها نمی توانند از تمام این گردشگران در روستا پذیرایی کنند و به همین دلیل فقط در ایام تاسوعا و عاشورا ایست بازرسی می‌گذارند تا بیش از ظرفیت، گردشگر وارد روستا نشود.

اتفاقی که گاهی در سال های گذشته هم افتاده است اما گویا قرار است از این به بعد هر سال در روزهای تاسوعا و عاشورا، ایست بازرسی مانع ورود گردشگران به ابیانه شود. 

البته بعضی اهالی و فعالان گردشگری این روستا نظر دیگری دارند. به گفته رضا عابد، مدیر هتل این روستا، اعضای شورای ابیانه که خودشان هم در روستا ساکن نیستند، برای ایام عزاداری همراه خانواده‌هایشان به روستا می‌آیند و می‌خواهند روستا خلوت باشد. به همین دلیل از فرمانداری نطنز  خواسته اند تا ایست بازرسی بگذارد و همه گردشگران را راه ندهد.

این در حالی است که مراسم نخل گردانی ابیانه ای ها در روز عاشورا، شهرت زیادی دارد و گردشگران زیادی را هر سال راهی این روستا می کند. 

کد مطلب 2405140

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