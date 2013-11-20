مجله مهر: دانشگاه ایرانیان که از ابتدای تاسیس با حاشیه های فراوانی همراه بود، حالا با آرم و نشانه ای که توسط خواهر فاطمه رجبی برایش طراحی شده، خبرساز شده است.

در این آرم که خبر و عکس آن در صفحه فیس بوک اکبر جباری، شوهر خواهر فاطمه رجبی و باجناق غلامحسین الهام، منتشر شده است، معادل انگلیسی کلمه " ایرانیان" اشتباه نوشته است. در این نشانه و در ترجمه نام دانشگاه ایرانیان نوشته شده است:UNIVERSITY OF IRANIANS. در صورتی که «ایرانیان» نام این دانشگاه بوده و نیازی به جمع بستن این کلمه با S جمع نیست!

اکبر جباری در توضیح این عکس در فیس بوکش نوشته است: «طرحی که همسرم برای دانشگاه ایرانیان زده است. ساده است، ولی من خوشم آمد.»

البته دانشگاه احمدی نژاد هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده و تعیین این آرم به عنوان نشانه اصلی دانشگاه ایرانیان را تایید نکرده است.