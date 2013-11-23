افزایش قیمت خودرو در بازار راکد/جدول

باشگاه خبرنگاران: قیمت خودروهای پر فروش داخلی و وارداتی به شرح جدول زیر است:
|
نام خودرو
|
قیمت
|
پراید 111 SX
|
19 میلیون تومان
|
پراید 132 SX
|
17 میلیون و 500 هزار تومان
|
پراید 131 SX
|
17 میلیون و 700 هزار تومان
|
تیبا
|
22 میلیون و 500 هزار تومان
|
پژو 206 تیپ 2
|
38 میلیون تومان
|
پژو 206 تیپ 5
|
38 مییلیون و 500 هزار تومان
|
پژو 206 تیپ6
|
49 میلیون و 500 هزار تومان
|
پژو 206 صندوقدار V8
|
39 میلیون تومان
|
پژو 206 صندوقدار V9
|
50 میلیون تومان
|
پژو 206 صندوقدار V20
|
37 میلیون تومان
|
پژو 405 GLX
|
27 میلیون و 800 هزار تومان
|
پژو 405 دوگانه سوز
|
29 میلیون تومان
|
پژو پارس سال
|
35 میلیون و 500 هزار تومان
|
پژو پارس دوگانه سوز
|
36 میلیون تومان
|
پژو 207 اتومات
|
56 میلیون تومان
|
پژو 207 دنده ای
|
46 میلیون تومان
|
تندر 90 پارس خودرو مدلE2
|
36 میلیون و 800 هزار تومان
|
تندر 90 ایران خودرو مدلE2
|
35 میلیون تومان
|
تندر 90 مدلE1
|
32 میلیون و 500 هزار تومان
|
رانا
|
32 میلیون تومان
|
سمند LX
|
27 میلیون و 500 هزار تومان
|
نیسان تیانا
|
141 میلیون تومان
|
ماکسیما
|
115 میلیون تومان
|
کمری 2014
|
142 میلیون تومان
|
یاریس هاچ بک
|
85 میلیون تومان
|
اپتیما
|
137 میلیون تومان
|
اسپورتیج
|
150 میلیون تومان
|
سراتو
|
105 میلیون تومان
|
سراتو کوپه
|
101 میلیون تومان
|
سورنتو
|
204 میلیون تومان
|
مزدا3
|
118 میلیون تومان
|
جنسیس
|
235 میلیون تومان
|
هیوندای I30
|
103 میلیون تومان
|
سوناتا
|
136 میلیون تومان
|
سانتافه 2014
|
190 میلیون تومان
|
آزرا گرانجور
|
202 میلیون تومان
|
ام وی ام 530
|
40 میلیون تومان
|
مگان اتوماتیک 2000 سی سی
|
88 میلیون تومان
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