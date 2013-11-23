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۲ آذر ۱۳۹۲، ۹:۴۸

افزایش قیمت خودرو در بازار راکد/جدول

بازار خودرو در حالی شاهد تدریجی افزایش قیمتهاست که در این بازار خرید و فروشی جریان ندارد و این رکود گریبان گیر بازار خودروهای وارداتی نیز شده است که البته این امر به انتظار مشتریان برای کاهش قیمتها برمی گردد.

باشگاه خبرنگاران: قیمت خودروهای پر فروش داخلی و وارداتی به شرح جدول زیر است: 

 

نام خودرو

قیمت

پراید 111 SX

19 میلیون تومان

پراید 132 SX

17 میلیون و 500 هزار تومان

پراید 131 SX

17 میلیون و 700 هزار تومان

تیبا

22 میلیون و 500 هزار تومان

پژو 206 تیپ 2

38 میلیون تومان

پژو 206 تیپ 5

38 مییلیون و 500 هزار تومان

پژو 206 تیپ6

49 میلیون و 500 هزار تومان

پژو 206 صندوقدار V8

39 میلیون تومان

پژو 206 صندوقدار V9

50 میلیون تومان

پژو 206 صندوقدار V20

37 میلیون تومان

پژو 405 GLX

27 میلیون و 800 هزار تومان

پژو 405 دوگانه سوز

29 میلیون تومان

پژو پارس سال

35 میلیون و 500 هزار تومان

پژو پارس دوگانه سوز

36 میلیون تومان

پژو 207 اتومات

56 میلیون تومان

پژو 207 دنده ای

46 میلیون تومان

تندر 90 پارس خودرو مدلE2

36 میلیون و 800 هزار تومان

تندر 90 ایران خودرو مدلE2

35 میلیون تومان

تندر 90 مدلE1

32 میلیون و 500 هزار تومان

رانا

32 میلیون تومان

سمند LX

27 میلیون و 500 هزار تومان

نیسان تیانا

141 میلیون تومان

ماکسیما

115 میلیون تومان

کمری 2014

142 میلیون تومان

یاریس هاچ بک

85 میلیون تومان

اپتیما

137 میلیون تومان

اسپورتیج

150 میلیون تومان

سراتو

105 میلیون تومان

سراتو کوپه

101 میلیون تومان

سورنتو

204 میلیون تومان

مزدا3

118 میلیون تومان

جنسیس

235 میلیون تومان

هیوندای I30

103 میلیون تومان

سوناتا

136 میلیون تومان

سانتافه 2014

190 میلیون تومان

آزرا گرانجور

202 میلیون تومان

ام وی ام 530

40 میلیون تومان

مگان اتوماتیک 2000 سی سی

88 میلیون تومان

 

 

کد مطلب 2405159

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