افزایش قیمت خودرو در بازار راکد/جدول

بازار خودرو در حالی شاهد تدریجی افزایش قیمتهاست که در این بازار خرید و فروشی جریان ندارد و این رکود گریبان گیر بازار خودروهای وارداتی نیز شده است که البته این امر به انتظار مشتریان برای کاهش قیمتها برمی گردد.