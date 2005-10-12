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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۲

توسط نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها:

جشنواره دوسالانه "صحيفه سجاديه" ويژه دانشگاهيان برگزار مي شود

دومين جشنواره دو سالانه "صحيفه سجاديه" ويژه دانشگاهيان سراسر كشور به همت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين جشنواره در سه بخش اساتيد، دانشجويان و جنبي برگزار مي شود. بخش دانشجويي اين جشنواره به صورت كتابخواني، حفظ و مفاهيم، مقاله و پايان نامه، شعر و داستان و ارائه آثار هنري برگزار مي شود.

بخش اساتيد اين جشنواره نيز شامل دو حوزه پژوهشي و هنري است. در حوزه پژوهشي مقالات، كتب و پايان نامه هاي اساتيد مورد بررسي قرار مي گيرد.

در بخش جنبي اين جشنواره نيز نمايشگاه آثار هنري، كتب و جديدترين نرم افزارها و پايان نامه ها و پژوهش هاي انجام شده پيرامون صحيفه سجاديه برپا مي شود.

همچنين در حاشيه اين جشنواره جلسات بحث و گفتگو با حضور صاحب نظران و اهالي قم در حوزه صحيفه سجاديه و سيره امام سجاد (ع) برگزار مي شود.

مهلت ارسال آثار به دبيرخانه اين جشنواره پايان بهمن ماه است. آزمون رشته هاي دو مرحله اي آذر و بهمن ماه برگزار مي شود.

مراسم اختتاميه جشنواره و معرفي برترين ها ارديبهشت ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

کد مطلب 240517

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