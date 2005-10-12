جشنواره دوسالانه "صحيفه سجاديه" ويژه دانشگاهيان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين جشنواره در سه بخش اساتيد، دانشجويان و جنبي برگزار مي شود. بخش دانشجويي اين جشنواره به صورت كتابخواني، حفظ و مفاهيم، مقاله و پايان نامه، شعر و داستان و ارائه آثار هنري برگزار مي شود.

بخش اساتيد اين جشنواره نيز شامل دو حوزه پژوهشي و هنري است. در حوزه پژوهشي مقالات، كتب و پايان نامه هاي اساتيد مورد بررسي قرار مي گيرد.

در بخش جنبي اين جشنواره نيز نمايشگاه آثار هنري، كتب و جديدترين نرم افزارها و پايان نامه ها و پژوهش هاي انجام شده پيرامون صحيفه سجاديه برپا مي شود.

همچنين در حاشيه اين جشنواره جلسات بحث و گفتگو با حضور صاحب نظران و اهالي قم در حوزه صحيفه سجاديه و سيره امام سجاد (ع) برگزار مي شود.

مهلت ارسال آثار به دبيرخانه اين جشنواره پايان بهمن ماه است. آزمون رشته هاي دو مرحله اي آذر و بهمن ماه برگزار مي شود.

مراسم اختتاميه جشنواره و معرفي برترين ها ارديبهشت ماه سال جاري برگزار خواهد شد.