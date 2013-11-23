افشای هویت عاملان انتحاری انفجار بیروت/عکس

فارس: بر اساس گزارش تلویزیون الجدید یکی از این تروریست ها یک فرد لبنانی به نام معین ابوضهر است که متولد سال 1992 است.

عدنان پدر عامل انتحاری بعد از اینکه تصویر پسر خود را که از سوی ارتش لبنان منتشر شده بود، دید؛ به صورت داوطلبانه به وزارت دفاع رفت و در این وزارتخانه مورد بازجویی قرار گرفت. اطلاعات مطبوعاتی نشان از آن دارد که ابو ضهر از هواداران شیخ احمد الاسیر سلفی افراطی شهر صیدا بوده است.

این شبکه خبری تصویری از صفحه فیس بوک این عامل انتحاری را نیز منتشر کرده که با نام مهاجر لله فعال بوده و سه روز قبل از انجام عملیات انتحاری، وی یک کلیپ مربوط به احمد الاسیر در آن قرار داده و نوشته بود: ای شیخ آنها تو را خوار کردند، اما من بشارت می دهم که انتقام تو را خواهم گرفت.



عدنان نیز در توضیحات خود در مورد پسرش گفته که وی هوادار احمد الاسیر بوده و با نیروهای ارتش در عبرا جنگیده است؛ وی بعد از این مرحله به سوریه رفته بود تا با دولت مرکزی این کشور در کنار نیروهای مسلح بجنگد.

معین ابو ضهر همان کسی که به عنوان نفر اول خود را در مقابل ورودی اصلی سفارت ایران منفجر کرد، بعد از اعلام این خبر تدابیر امنیتی ویژه ای در صیدا شکل گرفته است.



شبکه تلویزیونی او تی وی لبنان نیز تصویر دومین عامل انتحاری در انفجار سه شنبه را منتشر کرد، ‌وی عمر صبحة از منطقه الدبابیة در عکار است.





با این وجود برخی فعالان شبکه های اجتماعی مدعی هستند که این تصویر متعلق به عمر صبحه نیست و تصویر یک جهادگر سوری است، برخی پایگاه‌های خبری نیز تصویر دیگری از این فرد منتشر کرده‌اند.

