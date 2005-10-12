سنيوره با لحود ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه لبناني "النهار" نوشت : نخست وزير لبنان در ديدار با اميل لحود رئيس جمهوري اين كشور درمورد درخواست لبنان از كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد براي تمديد ماموريت دتليومهليز رئيس تيم تحقيق بين المللي مربوط به ترور رفيق حريري گفتگو خواهد كرد تا اين موضوع را خارج از دستور كار جلسه پنجشنبه(فردا) هيات وزيران بررسي كند.

اين روزنامه لبناني نوشت : به نظر مي رسد شرايط رياست جمهوري براي پذيرش اين موضوع مناسب نيست زيرا هم اكنون برخي مي گويند كه تمديد ماموريت رئيس تيم تحقيق بين المللي مربوط به ترور حريري بايد مستقيما ازسوي كوفي عنان به عنوان دبير كل صورت گيرد و اين در حالي است كه شوراي امنيت به وي اجازه فعاليت تا نيمه ماه جاري داده است .

اما فواد سنيوره نخست وزير لبنان ازموافقت سازمان ملل متحد با تمديد مدت ماموريت تيم تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان خبر داده است.



وي گفت: سازمان ملل موافقت اوليه خود را با تمديد ماموريت تيم تحقيق ترور رفيق حريري تا 15 دسامبر(24 آذر ماه) اعلام كرده است و گزارش دتليو مهليز هم درموعد مقرر آن منتشر خواهد شد.

مهليزدر پايان دوره اول فعاليت تيم خود تمديد ماموريت تيم را تا 40 روز يعني تا 24 اكتبر (2 آبان) درخواست كرده بود.