ایسنا: رجبعلی شیخ‌زاده با اعلام این خبر، اظهارداشت: طی این درگیری که بامداد امروز اتفاق افتاد، یک سرباز مجروح شد.

وی اضافه کرد: تاکنون دو نفر در این ارتباط دستگیر شده‌اند.

وی افزود: ساعت 30 دقیقه بامداد امروز تعدادی از اشرار توسط یک دستگاه پژو 405 در چهارراه "پاستور" ایرانشهر به نیروهای انتظامی تیراندازی کرده که در این حادثه استوار سوم "مجید بادامچی" و سرباز وظیفه "حسین رفسنجانی" به شهادت رسیدند.

وی گفت: عاملان حادثه پس از درگیری متواری شدند که مأموران گشت انظامی پس از این درگیری به یک خودرو پژو مشکوک شده و پس از درگیری مسلحانه با سرنشینان آن که منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان خودرو شد؛ موفق به بازداشت دو سرنشین دیگر این خودرو شدند.

وی خاطرنشان کرد: این دو نفر تاکنون به همکاری در شهادت پرسنل انتظامی اقرار کرده‌اند.