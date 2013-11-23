معاون هنری ارشاد:باید دو سال کار کنیم تا به نقطه صفر برسیم

خبرآنلاین: علی مرادخانی که نزدیک به سه ماه پیش بر صندلی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکیه زد، در نخستین نشست خبری خود بارها از مشکلات مالی و مدیریتی به ارث مانده از مدیران گذشته سخن گفت.

او که صبح شنبه دوم آذر در تالار وحدت سخن می‌گفت، در باره معرفی مدیران اداره های کل نمایش، موسیقی و هنرهای تجسمی و برنامه‌های پیش روی معاونت هنری هم توضیحاتی را ارائه کرد.

کمبود بودجه

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنانش را این گونه آغاز کرد: «از روز 11 شهریور که رسما وارد معاونت هنری شدم، مطالعه درباره امکانات، بودجه، وضعیت کیفی فعالیت‌ها و ... را در دستور کار خود قرار دادم و در این راه از همه مدیرانی که در این مجموعه حضور دارند، کمک گرفتم.»

مرادخانی افزود: «از همان ابتدا با عدم اعتبارات روبرو شدیم که تا به امروز هم این وضعیت ادامه دارد. تا کنون توانسته‌ایم حدود دو میلیارد تومان دریافت کنیم که بیشتر صرف برگزاری جشنواره‌های تئاتر آیینی-سنتی و منطقه‌ای شده است. بخشی هم به عنوان حقوق سنواتی کارمندان پرداخت کرده‌ایم که باقی‌اش را قسط بندی کرده‌ایم.»

او ادامه داد: «این بدهکاری‌ها بر برنامه های ما تأثیرگذار گذاشته است و البته موظف هستیم بنا به دستور دولت محترم تعهد جدید ایجاد نکرده و باید از منابع موجود استفاده کنیم. با این حال برنامه‌هایی چون جشنواره های فجر را پیش رو داریم که باید به بهترین نحو آن‌ها را برگزار کنیم.»

معاون هنری وزیر ارشاد با اشاره به حجم تعهدات گسترده‌ای که از دوره پیشین بر جای مانده است، توضیح داد: «بیشترین تعهدات از سال 90 به جا مانده اما تعهداتی هم از سال 84 باقی مانده است بنابراین مهم‌ترین کار ما شناسایی این تعهدات و تدوین برنامه بر اساس واقعیت‌های موجود است.»

مرادخانی در واکنش به این پرسش که تکلیف ساختمان‌هایی که معاون هنری پیشین به نام همسرش خریده است‌، چه خواهد شد؟ بدون آن که پاسخ روشن و شفافی دهد، فقط توضیح داد: «در این مدت تلاش کردیم معاونت را از اضافه‌ها خلوت کنم، لازم نیست دور ما خیلی شلوغ باشد. آنچه در دوره پیش اضافه شده اگر درست بوده آن را نگه خواهیم داشت و گرنه آن را پس می‌دهیم تا پول‌هایش به معاونت برگردد.»

دو سال کار برای رسیدن به نقطه صفر

او پس از بر شمردن مشکلات مالی معاونت هنری، تاکید کرد: «به آقای علی جنتی (وزیر ارشاد) هم گفته‌ام باید دو سال به طور مداوم کار بکنیم تا به نقطه صفر برسیم.»

مرادخانی یکی از راهکارهای پیش رو برای رهایی از این مشکلات را کاهش تصدی‌گری معاونت هنری برشمرد و توضیح داد: «انتظارات متفاوتی از ما وجود دارد، اما مهم‌ترین کار ما این است که از تصدی‌گری دولت بکاهیم و تا جایی که امکان دارد برخی از بخش‌ها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم.»

معاون هنری وزیر ارشاد درباره انتصاب مدیران زیرمجموعه‌اش هم توضیح داد: «با خیلی از دوستان صحبت کردم، برخی از گزینه‌ها خیلی مورد تایید بودند، اما به دلایلی مانند کمبود بودجه و امکانات‌، مدیریت را نپذیرفتند. چون هر مدیری که بیاید باید بدون داشتن هیچ‌گونه امکاناتی کار کند تا بتوانیم کار را به جایی قابل قبول برسانیم.»

او ادامه داد: «تقریباً مدیران را مشخص کرده‌ایم؛ امیدوارم پاسخ‌های لازم را از نهادهای مربوط بگیریم و به زودی بتوانیم آن‌ها را معرفی کنیم.»

اعتمادسازی

علی مرادخانی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به ارتباط معاونت هنری با جامعه بزرگی از هنرمندان کشور تاکید کرد: «همه تلاش ما بر این است تا هنرمندان در فضایی آرام و بی‌دغدغه کارشان را انجام بدهند که خوشبختانه تا امروز توانسته‌ایم همدلی خوبی بین خودمان و هنرمندان داشته باشیم.»

او افزود: «معمولاً حمایت‌ها توسط جریان‌ها و سندیکاهای خود هنرمندان انجام می‌شود، اما فرهنگ و هنر ما چنین زیرساخت‌هایی ندارد ما ابتدا باید این زیرساخت‌ها را درست کنیم چرا که بدون آن‌ها سلیقه افراد بر فعالیت‌ها حکم فرما می‌شود.»

معاون هنری در ارتباط با نقش وزارت ارشاد برای نظارت بر فعالیت‌های اهالی تئاتر هم گفت: «در حوزه نظارت نگاه من با نگاهی که الآن وجود دارد، متفاوت است. پیشنهادی که بنده به دوستان دادم این است که مثلا در مجموعه‌هایی مانند تئاتر شهر در کنار رئیس مجموعه، یک نفر را به عنوان مدیر هنری یا عالی تعریف کنیم و خود مجموعه برنامه‌ریزی سالانه داشته باشد. در این شیوه مدیر اداره کل هنرهای نمایشی درگیر جزئیات نمی‌شود بلکه با مدیران سالن‌ها تفاهم می‌کند.»

مرادخانی در عین حال تاکید کرد: «این پیشنهاد تا به امروز با استقبال روبرو شده است، اما باید محدودیت‌ها و مشکلاتش را بررسی کنیم و نگاهی همه جانبه داشته باشیم اما معتقدم با این روند نگاه نظارتی دولت کم خواهد شد.»

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان نشست خبری خود، در واکنش به پرسشی در ارتباط با کمبود بودجه و تعداد زیاد جشنواره های دولتی پاسخ داد: «می‌توان انواع جشنواره‌ها را برگزار کرد، اما باید کیفیت لازم را داشته باشد. خود من نسبت به بعضی از جشنواره‌ها توجیه نیستم و نمی‌دانم چرا باید برگزار شوند. امیدوارم از این به بعد جشنواره‌های ما بیشتر به محتوا بپردازند.»

علی مرادخانی تاکید کرد: «همه تلاش ما این است که به جز موارد خاص دیگر جشنواره دولتی برگزار نکنیم. در این راه هم می‌توانیم از بخش خصوصی و خود هنرمندان کمک بگیریم که با توجه به ظرفیت موجود دور از دسترس نیست.»