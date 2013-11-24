حقوق «ولاسکو» چقدر است؟

مجله مهر: «نوش جونش». این، واکنش مجری برنامه «ورزش از نگاه 2» به اعلام رقم دریافتی سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال بود. «پیمان یوسفی» که دیشب در برنامه زنده ورزش از نگاه 2 روبروی «محمدرضا داورزنی» و دیگر مهمانان والیبالی اش نشسته بود، پس از پخش کلیپی از گفتگو با سرپرست تیم ملی والیبال و اشاره «خوش خبر» به حقوق 17 هزار یورویی ولاسکو، راجع به میزان دقیق حقوق ولاسکو پرسید که داورزنی گفت:«حقوق آقای ولاسکو ماهانه 17 هزار یورو بدون کسر مالیات است که مبلغ مالیاتش را می پردازیم و با بقیه هزینه ها تقریبا به ماهی 22 هزار یورو می رسد.که البته او خیلی بیشتر از این ها برای ما می ارزد.»

با این حساب می توان گفت سرمربی آرژانتینی و محبوب تیم ملی والیبال، ماهانه حدود 80 میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت می کند.

ولاسکو که سومین سال حضورش در ایران را می گذراند و تیمش، درخشان ترین نتایج تاریخ والیبال ایران را گرفته است، امروز در آخرین بازی جام بین قاره ای برابر ژاپن هم، روی نیمکت تیم ملی ایران خواهد نشست. ایران در این رقابت ها که با شرکت 6 تیم برتر جهان انجام می شود تا به حال تیم های قدرتمند امریکا و ایتالیا را شکست داده است.