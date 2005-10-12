ميليون ها بي خانمان / 40 هزار خانه ويران شده در كشمير هند/دو برابر شدن كمك هاي بانك جهاني به پاكستان

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، مفتي محمد سيد رئيس وزاري كشمير تحت كنترل هند در يك كنفرانس خبري گفت : امدادگران تاكنون به 10 روستاي دور افتاده رسيده اند .



وي افزود : 73450 خانه كه بيشتر از گل و چوب ساخته شده اند، در اثر زلزله به طور نسبي تخريب شده اند .



اين مقام كشميري خاطر نشان كرد : در حدود 143000 تن در دو منطقه مرزي كشمير و هند و پاكستان آواره شده اند و 1300 تن در كشمير هند در اثر زلزله جان خود را از دست دادند .



مفتي محمد سيد بيان داتش : بيشترين تخريب در منطقه يوري كه 95 روستا با 120هزار سكنه دارد صورت گرفته است . در منطقه تانگهار واقع در شمال كشمير 2300 تن در 42 روستا آسيب ديده اند .



بنابراين گزارش ، ميليون ها تن درهند و پاكستان براثر زلزله خانه و كاشانه خود را از دست دادند .



وي درباره عمليات امداد رساني در مناطق آسيب ديده تاكيد كرد: اولويت كاري ما فراهم كردن چادر براي آوارگان است .



در حدود 1300 هندي در زمين لرزه صبح روز شنبه كه قدرت آن 7.6 ريشتر بود جان خود را از دست دادند و 5000 تن نيز در اين حادثه مجروح شدند .



زلزله در پاكستان نيز 23 هزار كشته و 2.5 ميليون آواره بر جاي گذاشت .



با در خواست پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان ، همچنان سيل كمك هاي انساني و مالي به پاكستان ادامه دارد .



ريزش باران كار امداد رساني به مناطق آسيبب ديده از زلزله را دچار اختلال كرده است ، آمريكا از ناتو خواسته است كه از نيروهاي خود در افغانستان براي كمك به آسيب ديدگاه زلزله در پاكستان استفاده كند .



كشورهاي عضو ناتو نيز اقدام به ارسال كمكهاي امدادي به پاكستان كرده اند .



به گزارش رويترز ، سازمان ملل نيز تقاضاي 270 ميليون دلار كمك مالي به زلزله زدگان جنوب آسيا كرد.



گفتني است كه كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا نيز امروز به خاطر زلزله در پاكستان پس از ديدار از كشورهاي تاجيكستان ، قرقيزستان ، قزاقستان و افغانستان وارد پاكستان شد .



قرار است پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان نيز امشب براي مردم كشورش درخصوص آخرين روند كمك رساني به زلزله زدگان سخنراني كند.



بانك جهاني نيز كمك هاي خود را به پاكستان به دليل زمين لرزه ويرانگر اخير به دو برابر افزايش داد.