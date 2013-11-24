آغاز بیمه تکمیلی بازنشستگان 

ایرنا: علیاصغر بیات افزود: مدت اعتبار استفاده از خدمات درمانی بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ از اول آذر امسال تا ۳۰ آبان سال۹۳ خواهد بود.
وی با بیان اینکه حدود یکمیلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته در کشور وجود دارد، اظهار کرد: براساس توافق انجام شده، کانونعالی بازنشستگان تامین اجتماعی هر بازنشسته و همسرش را براساس آخرین لیست مهرماه با کسر ۲۲۰۰ تومان به صورت ماهانه بیمه تکمیلی میکند.
بیات ادامه داد: اگر بازنشستهای بخواهد افراد دیگر خانواده از جمله فرزندان یا پدر و مادرش را بیمه تکمیلی کند، باید به کانونهای بازنشستگان شهرستان یا استان مربوطه مراجعه کرده و فرم رضایتنامهای را در این زمینه پر کند.
بیات تصریح کرد: هر بازنشستهای نیز که مایل نیست در این قرارداد باشد، سه ماه فرصت دارد به کانون شهرستان یا استان مربوطه مراجعه و یک فرم انصراف پر کند، اگر پولی بابت حق بیمه تکمیلی در این سه ماه کسر شده باشد، به وی برگردانده میشود.
وی در زمینه بسته درمانی این بیمه تکمیلی نیز گفت: اعمال جراحی فوقتخصص ۸۰ میلیون ریال با فرانشیز ۳۰درصد، جراحی عمومی و تخصصی با سقف ۵۰میلیون ریال با فرانشیز ۳۰ درصد، پاراکلنیکی یک با سقف پنجمیلیون ریال، پاراکلنیکی دو با سقف سه میلیون ریال، پاراکلنیکی سه با سه میلیون ریال، آزمایش دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و انکساری چشم هشت میلیون ریال از جمله بستههای درمانی قابل ارائه به بازنشستگان است.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از امضای تفاهمنامه با بیمه آتیهسازان حافظ از ۲۷ آبان امسال خبر داد و گفت: کانونهای بازنشستگان شهرستانها و استانها درخواست عضویت در این بیمه تکمیلی را کتبا به این کانون عالی اعلام کنند.
ایرنا: علیاصغر بیات افزود: مدت اعتبار استفاده از خدمات درمانی بیمه تکمیلی آتیهسازان حافظ از اول آذر امسال تا ۳۰ آبان سال۹۳ خواهد بود.
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