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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۳۱

صبح امروز و براي اولين بار با حضور دكتر احمدي نژاد؛

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سران سه قوه تشكيل جلسه داد

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سران سه قوه تشكيل جلسه داد

نخستين جلسه سران سه قوه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي صبح امروز با حضور محمود احمدي نژاد و كليه اعضاي اين ستاد در محل حوزه رياست قوه قضاييه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با صدور فرمان 8 ماده‌ اي مقام معظم رهبري براي  مقابله با مفاسد اقتصادي و شناسايي سوء استفاده كنندگان از بيت المال تشكيل شد، آخرين بار 29 تير ماه سال جاري و با حضور سيد محمد خاتمي ، آيت الله شاهرودي و حداد عادل برگزار شده بود.

در اين جلسه علاوه بر روساي قواي سه گانه، داوودي معاون اول رييس جمهور، محسني اژه اي وزير اطلاعات،  دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي، نيازي رييس سازمان بازرسي كل كشور، دكتر رهبر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رحيمي رييس ديوان محاسبات، محراب معاون اقتصادي وزير اطلاعات، ميركاظمي وزير بازرگاني ، موحدي رييس مجتمع قضايي اقتصادي ، فدايي ، عبداللهي و مصباحي مقدم سه تن از نمايندگان مجلس و ايزدپناه مدير كل حوزه رياست و سخنگوي اين ستاد حضور داشتند.

پس از جلسه سران سه قوه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي  كه 2 ساعت به طول انجاميد؛ احمدي نژاد، حدادعادل و شاهرودي در جمع خبرنگاران درباره اين جلسه و رويكرد آينده آن با خبرنگاران سخن گفتند.

کد مطلب 240530

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