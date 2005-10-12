ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سران سه قوه تشكيل جلسه داد

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه با صدور فرمان 8 ماده‌ اي مقام معظم رهبري براي مقابله با مفاسد اقتصادي و شناسايي سوء استفاده كنندگان از بيت المال تشكيل شد، آخرين بار 29 تير ماه سال جاري و با حضور سيد محمد خاتمي ، آيت الله شاهرودي و حداد عادل برگزار شده بود.

در اين جلسه علاوه بر روساي قواي سه گانه، داوودي معاون اول رييس جمهور، محسني اژه اي وزير اطلاعات، دانش جعفري وزير اقتصاد و دارايي، نيازي رييس سازمان بازرسي كل كشور، دكتر رهبر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رحيمي رييس ديوان محاسبات، محراب معاون اقتصادي وزير اطلاعات، ميركاظمي وزير بازرگاني ، موحدي رييس مجتمع قضايي اقتصادي ، فدايي ، عبداللهي و مصباحي مقدم سه تن از نمايندگان مجلس و ايزدپناه مدير كل حوزه رياست و سخنگوي اين ستاد حضور داشتند.

پس از جلسه سران سه قوه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي كه 2 ساعت به طول انجاميد؛ احمدي نژاد، حدادعادل و شاهرودي در جمع خبرنگاران درباره اين جلسه و رويكرد آينده آن با خبرنگاران سخن گفتند.