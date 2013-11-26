ایسنا: سارا نجیمی در مورد آخرین وضعیت پرونده «شیرین» که قربانی اسیدپاشی شده است، گفت: 14 مهر ماه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده موکل در دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد.

وی ادامه داد: در رای صادره، متهم علاوه بر قصاص چشم و گوش به پرداخت حدود 200 میلیون تومان به عنوان دیه محکوم شد.

وکیل‌مدافع این قربانی اسیدپاشی خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعی شدن در دادگاه تجدیدنظر قابل اجرا است.

نجیمی گفت: تاکنون از طرف خانواده متهم هیچ‌گونه تلاشی برای اخذ رضایت نشده است و متهم در حال حاضر در زندان رجایی‌شهر بسر می‌برد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: برای قصاص عضو متهمان پرونده‌های اسیدپاشی، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد؛ زیرا عده‌ای این امر را امکان‌پذیر و عده‌ای دیگر آن را غیرممکن می‌دانند.

شیرین یکی دیگر ازقربانیان اسیدپاشی است که در سال 91 توسط فردی به نام جمشید مورد اسیدپاشی قرار گرفت و بر اثر این حادثه بینایی یک چشم و شنوایی یک گوش خود را از دست داد و در حال حاضر خواهان قصاص عضو است.