لاریجانی: توافق ژنو نشان داد دشمنی و خصومت با ایران نتیجه ندارد

پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر: دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با سفیر نروژ و هیئت حقوق بشری همراه او دیدار و گفت​وگو کرد.

ینس پیتر کمپرود در این دیدار با اشاره به اینکه زمینه های مشترک همکاری میان دو کشور ایران و نروژ بسیار زیاد است، خواستار گسترش همکاری های حقوق بشری وقضایی میان دو کشور شد.

کمپرود با اشاره به برگزاری دور اول مذاکرات حقوق بشری دوجانبه میان ایران و ژنو که سال گذشته در تهران برگزار شد خواستار برگزاری هرچه زودتر دور دوم این مذاکرات در اوسلو شد.

سفیر نروژ که برخی دیگر از مقامات وزارت خارجه کشور متبوعش او را همراهی می کردند، گفتگوها و مذاکرات دوجانبه حقوق بشری و قضایی میان دو کشور را سازنده و مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تعاملات موجب گسترش و تعمیق روابط دوجانبه وایجاد درک بهتر دو طرف از یکدیگر می شود.

کمپرود در ادامه به منظور هرچه بهتر برگزار شدن دور دوم مذاکرات دوجانبه حقوق بشری، برخی موضوعات مورد علاقه دو طرف را طرح و نظر دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان را درباره موضوعات جویا شد.

در ادامه این دیدار محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به اینکه ایران سزاوار رفتارهای تبعیض آمیز و ضدبشری غرب به بهانه حقوق بشر نیست، به تشریح دستاوردهای مختلف کشور در سه دهه گذشته پرداخت و گفت: بزرگ ترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران بنا نهادن یک جامعه سیاسی مدنی بر اساس عقلانیت اسلامی است و همین موضوع سبب شده تا ایران بزرگترین دموکراسی منطقه محسوب شود.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه ایران ضعف هایی در خصوص مفاهمه با دنیا و تبیین چهره واقعی خود به جهانیان داشته است گفت: این عامل سبب شده است تا کشورهای اروپایی درک و تصویر درستی از دستاوردهای مختلف ملی ما پس از انقلاب اسلامی نداشته باشند.

لاریجانی افزود اگرچه بخشی از این تقصیر متوجه خود ما است و بایدتلاش های جدی تری را برای معرفی خود و مفاهمه با دنیا انجام دهیم، در عین حال نباید تفکرات یک جانبه گرایانه و خود بزرگ بینانه غرب و خصوصا آمریکا را در پیدایش این وضعیت نادیده بگیریم.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به اینکه روش غرب برای جا انداختن مشی و روش لیبرال سکولار غربی بعنوان تنها مشی و روش مناسب برای زندگی نادرست است گفت: این خیلی مهم است که باور داشته باشیم که همه ملت ها این حق مسلم را دارند که زندگی جمعی خود را براساس فرهنگ های خود سامان دهند و از این طریق میدان تمدن بشری را پر بار تر کنند.

لاریجانی در ادامه با استقبال از گسترش همکاری های حقوق بشری میان ایران و نروژ گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان تعامل و گسترش همکاری ها در همه حوزه ها با کشورهای جهان بوده و هست و مادامیکه اصل، بر احترام متقابل و گفتگوی محترمانه میان طرف ها باشد ما از آن حمایت می کنیم.

ینس پیتر کمپرود، سفیر نروژ در تهران با تایید این مطلب، به توافق اخیر ایران با قدرت های جهانی در ژنو اشاره کرد و گفت این یک نمونه از توفیقات ایران است و بدون شک این مسئله در سایر جهات روابط ایران و غرب نیز تاثیر خواهد گذاشت.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان نیز آنچه در ژنو اتفاق افتاد را مثبت ارزیابی کرده و گفت: انشالله این توافق، آغاز مبارکی برای یک تحول مهم در روابط ایران و غرب باشد.

لاریجانی افزود: آنچه مهم است اینکه توافق ژنو نشان داد راه دشمنی و خصومت با ایران و راه تهدید و تحریم، نتیجه ندارد. اگر هدف غرب از اعمال تحریم های ضد انسانی بر اقتصاد ایران جلوگیری از پیشرفت فناوری هسته ای بود که باید گفت صد در صد شکست خورد و اگر هدف غرب از تحمیل تحریم ها وارد آوردن فشار بر معیشت مردم ما بود که یک هدف شیطانی و ضد انسانی بود.