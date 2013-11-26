ایرنا: پایگاه اینترنتی العربیه با اعلام این موضوع نوشت: از روزهای یکشنبه باسختی می توان اسکناس ایرانی را در صرافی ها برای معامله یافت، این در حالی است که طی دو سال گذشته صرافی های کویت به دلیل ارزش پایین پول ایران، کمتر با آن خرید و فروش می کردند.



در ادامه گزارش آمده است: پیش از تفاهم نامه میان ایران و کشورهای 5+1 ، یک میلیون تومان در مقابل 98 دینار کویت ( در حدود 346 دلار) معامله می شد اما روز گذشته و امروز دوشنبه ، ارزش هر یک میلیون تومان ایرانی ، به 130 دینار کویت افزایش یافته است.



بر اساس این گزارش تحلیگران بر این باورند که ارزش پول ایران در روزهای آینده افزایش بیشتری خواهد یافت.



ارزش پول ایران در ماههای اخیر به حدی کاهش یافت که یک میلیون تومان در مقابل 265 دلار رد و بدل میشد، درحالی که سه سال پیش همین مقدار پول ایرانی با 1131 دلار برابر بود.



فاضل الشمری صراف کویتی، در گفت و گو با العربیه اظهار داشت که خرید و فروش ارز ایرانی در صرافی های منطقه مبارکیه کویت در ساعات پیش ، شاهد افزایش چشمگیری بوده است. مشتریان پول ایران بیشتر سوری ، مصری و کویتی بودند.



به گفته الشمری فرصت شش ماه میان ایران و کشورهای غربی ، زمان بسیار مطلوبی برای خرید و فروش ریال ایرانی است.



بازار ارز در امارات به دلیل ممنوعیت معامله با پول ایرانی در صرافی های این کشور ، در انتظار تصمیم دولت این کشور مانده است.



به دلیل اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران، صرافی های امارات بویژه دبی از داد و ستد با پول ایران ممنوع شده اند، اما پیش بینی می شود که در روزهای آینده ، ریال ایران به صرافی های امارات باز گردد.



یکی از صرافی های دبی که نخواست نامش فاش شود ، در گفت و گو با العربیه نت اعلام کرد که صرافی های این شهر پس از تصمیم دولت امارات در اجرای تحریم های بین المللی ، به شکل مخفیانه با پول ایران معامله می کردند.