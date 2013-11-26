خبرآنلاین: با لغو حکم وزیر سابق ارشاد، سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزیر به عنوان رئیس نمایشگاه کتاب تهران در سال 93 منصوب شد. 5 ماه پس از آنکه سیدمحمد حسینی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین روزهای مسئولیتش «علی اسماعیلی»، سرپرست معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه را به عنوان رئیس نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در سال 1393 منصوب کرد، امروز سهشنبه 5 آذر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ملغی کردن این حکم، سیدعباس صالحی معاون فرهنگی خود را جایگزین اسماعیلی کرد. حکم حسینی برای اسماعیلی در حالی که کمتر از دو ماه به پایان کار دولت دهم باقی مانده بود، صادر شده بود.
به احتمال زیاد طی روزهای آتی اعضای جدید شورای سیاستگذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب که اردیبهشت سال 93 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار میشود، منصوب میشوند.
همچنین علی جنتی امروز طی حکمی مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر این وزارتخانه را منصوب کرد. در حکم جنتی خطاب به محمودرضا برازش آمده است: «نظر به سوابق فرهنگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی به موجب این حکم به سمت «مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر» منصوب میشوید. امید میرود با استعانت از خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و نیروهای کارآمد و تعامل سازنده با فعالان عرصه چاپ و نشر، تحولی چشمگیر در جهت تعالی این صنعت پدید آورید.»
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