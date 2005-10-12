نمايش نغمه ساقي در تماشاخانه مهر حوزه هنري به روي صحنه مي رود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين نمايش ازنمايشهاي برگزيده " دومين جشنواره سراسري تئاترماه " حوزه هنري است . مجيد فروغي ، عباسعلي حمزه پور، محمد طاهرآذر، رويا صادقي ، ساقي عقيلي ، رضا كوهستاني ، الهه نيكو، غزل غضنفري ، اميرزنده دلان وزهرا ياوري ازبازيگران اين نمايش هستند.

لازم به ذكراست كه " حسين مختاري " كارگردان قديمي تئاتر، سينما وتلويزيون ، 17سال پس ازدوري ازعرصه هنربا اجراي اين نمايش به تجديد حيات هنري خود پرداخته است .

گفتني است ، نمايش " نغمه ساقي " به همت مركزهنرهاي نمايشي حوزه هنري تا 30اجرا ودرساعت 19هرروز( به جزشنبه ها ) درتماشاخانه مهرحوزه هنري ، واقع درتقاطع خيابان هاي حافظ وسميه به روي صحنه مي رود.