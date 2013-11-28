تبریک بشار اسد به روحانی

العالم: "بشار اسد" در این تماس تلفنی، توافق ایران و گروه 5+1 درباره برنامه هسته ای را به دکتر "حسن روحانی" و ملت ایران تبریک گفت.

رئیس جمهور سوریه، موفقیت دیپلماسی ایرانی در دستیابی به این توافق را نتیجه ایستادگی ملت ایران و پایبندی به حقوق خود و موضع پایدار و اصولی مقام معظم رهبری بر سر اصل حفظ حاکمیت و استقلال در تصمیم گیری دانست.

بشار اسد، این دستاورد را عامل تثبیت حق کشورهای در حال توسعه در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای ارزیابی کرد و افزود: دستاوردهای ایران از این توافق، جایگاه منطقه ای و جهانی این کشور را تقویت خواهد کرد و این مساله به نوبه خود بر سوریه به سبب روابط راهبردی که با ایران دارد، تاثیر خواهد گذاشت.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان نیز بر پشتیبانی ایران از سوریه در مبارزه با تروریسم تاکید و ابراز امیدواری کرد که صلح بر سراسر اراضی سوریه حاکم شود.