احضار وکیل خانواده ستار بهشتی به دادگاه

ایرنا: گیتی پورفاضل افزود: به دلیل اینکه پرونده دیگری در دست داشتم و باید به دادگاه مراجعه می‌کردم نتوانستم به دادسرا بروم.

وي افزود: اوایل هفته آینده به شعبه اول دادسرای جنایی مراجعه خواهد کرد. پور فاضل از علت احضار خود به دادسرای جنایی اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: احتمال می‌دهم پرونده مجددا از دادگاه به دادسرا بازگشته باشد.

وی توضیح داد: اگر شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت درباره اختلاف موجود در پرونده نظر داده و پرونده را تکمیل می‌کرد، حتما برای من اخطار می‌فرستادند و تاریخ دادرسی ماهیتی را مشخص می‌کردند.

به گفته پور فاضل، طبق قرائن موجود در پرونده، مرگ ستار بهشتی قتل عمد است، اما بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران، مرگ وی را قتل شبه عمد می‌داند. اختلاف نظری نیز بین بازپرس و دادیار این پرونده در باره رضایتی که با عجله از خانواده ستار بهشتی اخذ شده است، وجود دارد. به‌طوری که دادستان این رضایت را قانونی می‌داند؛ ولی بازپرس چنین نظری ندارد و قاضی باید در این باره تصمیم بگیرد. قاضی اگر مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص دهد، با همین عنوان در دادگاه کیفری کارکنان دولت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر مرگ ستار بهشتی قتل عمد تشخیص داده شود، رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان خواهد بود.

