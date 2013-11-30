جزییات ترور دادستان زابل

اعتماد: به دنبال شهادت موسي نوري قلعه‌نو، دادستان زابل و راننده‌اش در حادثه‌يي تروريستي، نيروهاي امنيتي براي كشف پشت پرده اين جنايت به تكاپو افتادند. در نخستين روز‌ها هيچ كس از پشت پرده اين جنايت هولناك اطلاعات دقيقي نداشت. برخي گروهك‌هاي تروريستي را به كشتن نوري‌قلعه متهم مي‌كردند و برخي ديگر قاچاقچيان مواد مخدر را عامل اين جنايت مي‌دانستند.

هرچند طي روزهاي نخست هيچ گروه يا سازماني حاضر نشد مسووليت اين اقدام را بپذيرد اما گروهك تروريستي جيش العدل چند روز بعد مسووليت اين حادثه را برعهده گرفت و اعلام كرد كه نيروهاي اين گروه در به شهادت رساندن دادستان زابل دست دارند. با اين حال شواهد نشان مي‌داد اين اعلام موضع يك بلوف است. سردار احمدرضا رادان چند روز بعد ادعاي گروه جيش‌العدل مبني بر قتل دادستان زابل را بي‌پايه و اساس دانست و گفت: سرنخ‌هاي خوبي در اختيار پليس قرار دارد و در اين رابطه چند نفر دستگير شدند كه همه اين افراد ايراني هستند و در بين آنها هيچ فرد غيربومي وجود ندارد.

او گفت: اين جنايت مربوط به يكي از پرونده‌هاي در دست بررسي دادستان زابل بوده و جنبه سياسي ندارد. سيد حسين نقوي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز در اين خصوص به «اعتماد» گفت: بيانيه‌يي كه گروهي موسوم به جيش العدل صادر كرده معتبر نيست. جيش العدلي‌ها هميشه از داخل خاك پاكستان مي‌آيند و پس از ارتكاب عمل خود مي‌گريزند. اما اين حادثه در داخل شهر اتفاق افتاده است و به همين دليل نمي‌توان اين بيانيه را معتبر دانست.

در چنين شرايطي تحقيقات در اين خصوص ادامه يافت تا اينكه سرانجام نيروهاي قرارگاه قدس سپاه توانستند چهار نفر را كه در اين جنايت دست داشتند شناسايي و دستگير كنند. هرچند اطلاعاتي درباره هويت دستگيرشدگان منتشر نشد اما يك منبع آگاه جزيياتي را در اين خصوص در اختيار «اعتماد» گذاشت.

اين مقام آگاه در اين خصوص گفت: مرحوم نوري‌قلعه نو در مبارزه با قاچاقچيان و سوداگران مرگ قاطعيت زيادي داشت. چند روز پيش از وقوع اين حادثه زني به نام زليخا كه از قاچاقچيان معروف منطقه بود توسط ماموران دستگير شد. اين زن شبكه وسيعي درباره تهيه و توزيع مواد مخدر راه‌اندازي كرده بود. از اين رو دادستان زابل قصد داشت برخورد سختي با او داشته باشد. اين مقام آگاه ادامه داد: يك روز پيش از اين حادثه زليخا دادستان زابل را به مرگ تهديد و ادعا كرد نزديكانش او را خواهند كشت.

با وجود اين تهديد هيچ اقدام تاميني براي حفظ جان دادستان انجام نشد تا اينكه چند ساعت بعد دادستان شجاع زابل همراه با راننده‌اش مقابل بيمارستان امام علي(ع) به رگبار بسته شدند. اين در حالي بود كه راننده دادستان نيز مجوز حمل سلاح نداشت و نتوانست از مرحوم نوري قلعه نو دفاع كند. اين منبع كه نخواست نامش فاش شود ادامه داد: دو نفر از عوامل اين حادثه فرزندان زليخا و دو نفر ديگر همدستان آنها هستند كه هم‌اكنون بازجويي‌ها از آنان ادامه دارد.

بر اساس اين گزارش ساعت 7:45 دقيقه روز 15 آبان امسال خودروي موسي نوري‌قلعه‌نو، دادستان زابل هدف اصابت گلوله قرار گرفت و همراه راننده‌اش به شهادت رسيد.