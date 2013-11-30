زمان توزیع سبد کالایی که رییس جمهور وعده داد

عصر ایران: ˈمحمدباقر نوبخت ˈ روز شنبه در حاشیه مراسم تودیع ومعارفه رییس سازمان ملی بهره وری ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به تقدیم به موقع لایحه بودجه سال 1393به مجلس گفت : بررسی پیش نویس این لایحه از هفته گذشته در هیات دولت آغاز شده و پیش بینی می شود در یکی 2 رور آینده این لایحه نهایی و در مهلت قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

لایحه بودجه 93 بدون کسری تقدیم خواهد شد



نوبخت در موردی ویژگی های بودجه سال 1393 گفت : این بودجه نه انبساطی و نه انقباضی ، بلکه واقعی است و سعی کردیم براساس منابع واقعی کشور مصارف را تعیین کنیم و بدون پیش انگاری این بودجه در معاونت برنامه ریزی تهیه شده است.



وی افزود: رویکرد دولت در لایحه بودجه سال 1393 یک رویکرد واقع بینانه است و به سمت یکسان سازی ارز و تک نرخی کردن ارز حرکت خواهیم کرد .



نوبخت ادامه داد: سیاست دولت در سال آینده تک نرخی کردن ارز است و تفاوت ارز در بازار غیررسمی و مبادله ای نخواهیم داشت.البته این اتفاق یک دفعه ای انجام پذیر نیست وبه تدریج عملیاتی خواهد شد.



معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در مورد قیمت نفت و نرخ ارز در بودجه سال 93 گفت: به محض نهایی شدن پیش نویس لایحه بودجه سال 93 در دولت این اعداد و تمام اجزاء مربوط به بودجه و تاثیر لایحه بودجه روی زندگی مردم و متغیر های اقتصادی را از طریق رسانه ها اعلام خواهیم کرد .



نوبخت گفت: اعداد وارقام مربوط به اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها در لایحه بودجه 93 منعکس شده است .



وی همچنین با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال 92 گفت : با وجود اینکه در جریان اصلاح بودجه سال جاری رقم بودجه عمومی از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان تقلیل یافت اما اعتبارات مربوط به پرداخت مابه التفاوت کالاهای اساسی مانند گندم رشد دو برابری داشت.