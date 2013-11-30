تسنیم: حجتالاسلام سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع رفع فیلتر فیسبوک اظهار داشت: در خصوص رفع فلیتر فیسبوک علما در کلاسهای درس خود اشاره و نگرانیهایی را در این مورد ابراز داشتهاند.
وی با بیان اینکه در مورد فلیتر بودن فیسبوک ما قانون داریم، گفت: شنیدهایم که دولت در حال بررسی رفع فیلتر فیسبوک است ولی امیدواریم اگر دلایلی در مورد رفع فیلتر شبکه اجتماعی فیسبوک دارد، به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دهد تا براساس قانون، موضوع پیگیری شود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: شاید در خصوص این موضوع دولت بخواهد لایحه بدهد ولی ما از این موضوع اطلاعی نداریم ولی در مجموع، براساس قانون این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
حجتالاسلام طاهری خاطرنشان کرد: در جریان فتنه 88 نیز قرار بود شبکه اجتماعی توئیتر تعطیل شود ولی آمریکا اعلام کرد که سامانه توییتر تعطیل نمیشود تا به فتنه گران سرویس دهد.
وی خاطرنشان کرد: نیاز است که دولت در خصوص رفع فیلتر فیسبوک در کمیسیون فرهنگی پاسخگو باشد.
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