مهر: سردار رحیمی صبح شنبه در حاشیه مراسم افتتاح پل طبقاتی صدر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با افتتاح پل شهید صدر بخش زیادی از ترافیک بزرگراهی شمال، شمال شرق و غرب را کاهش می دهد،گفت: بیش از 30درصد از ترافیک در بزرگراه صدر ، بابایی ، همت ، چمران، مدرس و خیابان ولیعصر(عج) با افتتاح پل طبقاتی صدر کاهش می یابد .

رییس پلیس راهور تهران بزرگ درباره اینکه گره بزرگ ترافیکی با افتتاح این پل باز می شود، تصریح کرد: 51 دوربین شامل 15دوربین کنترل نظارت ، 15 دوربین کنترل سرعت، 5 دوربین کنترل مسیر اضطراری و تعدادی دوربین برای نظارت بر خودروهای سنگین به کار گرفته شده است.

رحیمی با بیان اینکه 40 درصد ترافیک صدر روی پل و 60 درصد پایین پل است، خاطرنشان کرد: حداکثر سرعت روی پل 60 کیلومتر و پایین پل 80 کیلومتر است.

وی با بیان اینکه پرداخت عوارض به هیچ وجه نداریم و انجام نمی‌شود، تصریح کرد: این کار امکانپذیرنیست چرا که حوادث ترافیکی به وجود می آورد اما در صورتی که سامانه ای راه اندازی شود که از روی پلاک خودرو بتوانیم عوارض را اخذ کنیم این کار انجام می شود.

سردار رحیمی با بیان اینکه تردد تریلر ، کامیون ، کامیونت، مینی بوس و موتورسیکلت بر روی پل ممنوع است، افزود: این در حالی است که توقف در خطوط پل نیز ممنوع است.