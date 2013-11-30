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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۳۰

آیا‌ظریف بااین‌عکس‌ دوباره کمردرد‌می‌گیرد؟

انتشار یک عکس حاشیه ای از دیدار وزیر امور خارجه کشوران با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، خبرساز شده. عکسی که یک نکته پنهان دارد.

مجله مهر: وزیر امور خارجه کشورمان، این روزها چهره اول اخبار سیاسی است. «محمدجواد ظریف» که حالا بعد از «توافق ژنو» نامش بیشتر سرزبان ها افتاده، دیشب به دیدار اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رفت و در نشست با آنان شرکت کرد. نشستی که عکس هایی از آن در خبرگزاری های «ایرنا» و «تسنیم» منتشر شد.

 

 

اما انتشار یک عکس از اقامه نماز جماعت در حاشیه این نشست، خبرساز شده است. عکسی که ظریف را در صف آخر صف نماز جماعت در حالیکه دیگران نماز می خوانند به صورت نشسته و در حالت نماز نخواندن نشان می دهد .

این عکس البته یک نکته پنهان دارد. نکته ای که مسافر بودن وزیر امور خارجه و چندنفر دیگر و نماز شکسته آن ها را روایت می کند. این توضیح را دادیم که شیطنت های رسانه ای و سوء تعبیرها از این عکس، دوباره مرد اول سیاست خارجی ایران را به «کمردرد» مبتلا نکند.

کد مطلب 2405429

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