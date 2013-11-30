تغییر نام امامزاده بیژن/عکس

ایسنا: در گذشته بهدلیل وجود دو امامزاده به نام «سیدمحمد» در روستای «کُپ سفلی» از توابع استان مازندران، نام یکی از آنها، به انتخاب مردم محلی تغییر کرد؛ آنها برای یکی از امامزادهها، نام «بیجِن» را انتخاب کردند، به این دلیل که آن مکان را بدون جن میدانستند و بعدها، «بیجن» در محاوره به «بیژن» تغییر کرد.
حجتالاسلام عبدالله ولینژاد - سرپرست ادارهی اوقاف و امور خیریهی شهرستان نور - شهریوماه امسال، با تأیید صحت وجود امامزادهای به نام «سید بیژن» در مازندران گفت: شاید تا چند سال پیش، کمتر کسی نام امامزاده «سید بیژن» را شنیده بود؛ اما از دو سال پیش که ضریحگردانی در برخی شهرستانهای استان مازندران انجام شد، این نام نیز بر سر زبانها افتاد. خیلیها به این امامزاده اعتقاد دارند و با توجه به بررسیها و تحقیقات ما، امامزاده بیژن صاحب کرامت است.
در اینباره، امیر هاشمیمقدم - پژوهشگر حوزهی مردمشناسی و ایرانشناسی - نیز مهرماه امسال، اظهار کرد: در بررسیهایی که دربارهی «امامزاده بیژن» انجام دادم، متوجه شدم به باور اهالی، امامزاده بیژن، سید یا درویشی بوده که در گذشتهای نهچندان دور، روبهروی اتاق گلیاش مینشست و مردم او را باور داشتند. او بین اهالی به «امامزاده بیجن» معروف است، «بیجن» یعنی امامزادهای که جن ندارد.
حالا بعد از انتشار اخباری دربارهی نام این امامزاده در رسانهها، بهنظر میرسد ادارهی اوقاف و امور خیریهی شهرستان نور در مازندران، تابلوی قبلی را برداشته و با اصلاح نام «امامزاده سیدمحمد» از «بیژن» به «بیجن» تلاش کرده تا در راستای اصلاح نامی که به اشتباه بین مردم معروف شده است، گامی بردارد.
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