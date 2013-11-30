تسنیم: منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره سفر هیئتی از این کمیسیون به لبنان برای بررسی حادثه تروریستی در حوالی سفارت ایران در این شهر گفت: به منظور بررسی حادثه تروریستی در حاشیه سفارت ایران در بیروت، کمیته‌ای به ریاست بنده به لبنان اعزام شد و در این سفر با رئیس مجلس، وزیر کشور، وزیر خارجه و دبیرکل حزب‌الله لبنان دیدار کردیم.

وی ادامه داد: در جریان این سفر، همچنین در مراسم یادبود شهدای این حادثه تروریستی شرکت و با خانواده معظم شهدا و مجروحین حادثه نیز دیدار داشتیم.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه برآورد دشمن از این اقدام تروریستی این بود که به جمهوری اسلامی لطمه بزند اما در این سفر ما همبستگی بیشتر مردم، دولت، فِرق و جریانات مختلف قومی و مذهبی با سفارت ایران در بیروت را مشاهده کردیم و این یعنی دقیقاً عکس آنچه که در اذهان دشمنان ما بود.

حقیقت‌پور با بیان اینکه مسئول امنیتی لبنان گزارشی از این حادثه به ما ارائه کردند، خاطرنشان کرد: مسئولین امنیتی سرنخ‌های خوبی از این حادثه بدست آورده‌ و در حال پیگیری حادثه هستند تا به نتیجه قطعی برسند، ما نیز شاهد سعی و تلاش آنها در این راستا بودیم.

وی با اشاره به دیدار هیئت پارلمانی ایران با سیدحسن نصرالله و نظر وی درباره این حادثه گفت: تحلیل دبیرکل حزب‌الله لبنان این بود که ورشکستگان سیاسی در سطح منطقه که طراحی آنها در سوریه با شکست مواجه شده است، می‌توانند تحقیقاً عامل اقدام تروریستی در مقابل سفارت ایران در بیروت باشند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره‌ای هم به موضع سیدحسن نصرالله درباره توافقنامه ژنو داشت و در این باره گفت: سیدحسن نصرالله از توافق ژنو خوشحال بود.

حقیقت‌پور با اشاره به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و حزب‌الله تأکید کرد: با توجه اینکه حزب‌الله لبنان آماده دفاع از سرزمین خود هستند، بعید می‌دانم که رژیم صهیونیستی اشتباه گذشته‌ خود را دوباره تکرار کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی گزارشی از این سفر را ارائه خواهیم کرد.