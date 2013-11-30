مجله مهر: دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی کشور در سه ماه اول فعالیت متمرکز بر حل پرونده هسته ای بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی بعد از آنکه توانست گرهی از پرونده هسته ای ایران را بگشاید، سری خلوت کرده و به دنبال ترمیم روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. عربستان، بحرین، امارات متحده عربی کشورهایی هستند که در سال های اخیر روابط خود با ایران را در کمترین سطح یا در فضایی آکنده از سوتفاهم دنبال می کنند.

پادرمیانی ایت الله هاشمی

برای ترمیم روابط با عربستان که این روزها مواضعی در حد مواضع رژیم صهونیستی علیه ایران می گیرد، آیت الله هاشمی رفسنجانی هم اعلام آمادگی کرده است. این مواضع عربستانی ها بیشتر به خاطر اختلاف نظرشان با ایران در ماجرای درگیری های بحرین و بحران سوریه است. کار حتی به جایی رسیده که چندی قبل یک سایت فرانسوی از حمایت بندر بن سلطان شاهزاده عربستانی از گروهک های تروریستی علیه ایران خبر داد

آیت الله هاشمی رفسنجانی که از دوران ریاست جمهوری اش تاکنون روابط خوبی با دولت آل سعود دارد در گفت وگو با فایننشیال تایمز برای تنش زدایی بین ایران و عربستان اعلام آمادگی کرده و گفته است حاضر است برای بهبود روابط با عربستان تلاش کند.

هاشمی رفسنجانی امسال از سوی پادشاه عربستان به مناسک حج هم دعوت شده بود. اما حالا بعد از سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان هم گفته که به زودی به عربستان خواهد رفت. او در نشست خبری مشترک خود با احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اظهار داشته که «به عربستان هم سفر خواهم کرد باید زمان دقیق آن معلوم شود و حتما منتظر گفتگو با برادران خود در عربستان هم هستیم».

تبریک اماراتی ها و سفر وزیر خارجه

همان شیخ بن زاید ال نهیان که پس از ماجرای سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی تندترین مواضع را علیه ایران گرفته بود آخر هفته گذشته به ایران آمد و با روحانی و ظریف دیدار کرد. امارات متحده عربی اولین کشور عربی حوزه خلیج فارس بود که پس از توافق در ژنو به ایران تبریک گفت.

شیخ عبدالله بن زاید آل‌نهیان وزیر خارجه امارات حالا با استقبال گرم ظریف به ایران آمده، با همتای خود در تهران دیدار کرده و در دیدار رئیس جمهور ایران بر حل اخراج ایرانی های مقیم امارات تاکید کرده است. حسن روحانی در دیدار این مقام اماراتی با بیان اینکه توسعه روابط در همه زمینه ها با کشورهای منطقه، بویژه با امارات در دستور کار دولت تدبیر و امید است، گفت:« با توجه به تحولات اخیر، فرصت خیلی خوبی برای توسعه روابط سیاسی و همکاری های اقتصادی میان ایران و امارات ایجاد شده و ان‌شاء‌الله، تهران و ابوظبی از این فرصت جدید بهترین استفاده را بعمل خواهند آورد. جمهوری اسلامی ایران خواهان منطقه‌ای با ثبات و رو به رشد و توسعه است و باید با وحدت، اتحاد و یکپارچگی به این سمت حرکت کرده و همکاری های اقتصادی را توسعه داد».

وزیران امور خارجه ایران و امارات بر ضرورت آغاز فصل جدیدی از مناسبات دو جانبه و چند جانبه تاکید کردند و ظریف گفت که ایران برای روابط دو جانبه با همسایگان به ویژه کشور دوست و برادر امارات اهمیت زیادی قائل است.

بحرین خواستار بازگشت سفیر

با وجود اختلاف نظرهای شدید ایران و بحرین که بعد از سرکوب شیعیان بحرین توسط دولت این کشور، رخ داده، حالا وزیر خارجه بحرین می گوید از ایران برای شرکت در اجلاس امنیتی منامه دعوت به عمل آمده است. روزنامه الوسط بحرین، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین گفت: بحرین از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در اجلاس منامه که قرار است ششم تا هشتم دسامبر سال 2013 میلادی برگزار شود، دعوت کرده است. اردیبهشت ماه سال 89 بحرین در واکنش به اعتراض ایران به سرکوب شیعیان و مداخله عربستان در بحران سیاسی بحرین، دولت منامه سفیر خود را از ایران فراخواند و ایران هم متقابلا سفیر خود را خواست. اخیرا سیدحسن نصرالله در دیدار با معاون وزیر امورخارجه ایران از وی خواسته است تا تهران از اعزام سفیر به منامه خودداری کند چرا که این اقدام در بحرین یک نوع گشایش سیاسی از طرف ایران برشمرده می شود که هیچ بهایی برای آن پرداخت نشده است.

در کنار این تحولات ایران، آخر هفته جاری نوری مالکی نخست وزیر عراق هم به ایران سفر می کند. روابط ایران با عراق متمایز از روابط کشورمان با سایر کشورهای عربی منطقه است. ایران بعد از سقوط رژیم دیکتاتوری صدام حسین روابط نزدیکی با دولت عراق دارد.حتی در یکی دو سال اخیر گزارش هایی درباره میانجیگیری عراق در روابط ایران و امریکا هم شنیده شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان درباره سفر مالکی به تهران گفته که ما روابط بسیار خوبی با عراق داریم و سوری نوری المالکی در ادامه گفتگوهای سیاسی بین دو کشور است و امیدواریم که در سفر ایشان بتوانیم زمینه گسترش روابط به شکل هرچه بهتر را فراهم کنیم و همکاری های بیشتری داشته باشیم.

