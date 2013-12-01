فارس: علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی امروز مجلس گفت: اگر بودجه جاری کشور تا این حد متورم نبود، آیا کشورهای زیاده‌خواه غربی می‌توانستند تا این حد گردن کلفتی نسبت به مسئله هسته‌ای ایران داشته باشند و با ابزار تحریم حرف زور بزنند؟

وی افزود:‌ همه دولت‌ها در ادوار مختلف پس از انقلاب از کوچک کردن دولت و کاهش هزینه جاری سخن گفتند. سؤال اینجاست کدام موفق شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز متاسفانه درآمد کل کشور برابر هزینه جاری ادارات شده است و چیزی برای عمران کشور باقی نمانده است تا مردم از آن منتفع شوند. چرا این وضع وجود دارد. ریشه آن این است که دولت‌ها و مجالس همگی با رای مردم سر کار می‌آیند و این نوع جراحی‌های اقتصادی که قطعا به نفع ملت‌ و کشور است، وقتی در کشمکش سیاست داخلی گرفتار می‌شود کسی شجاعت برای اقدام ندارد.

لاریجانی ادامه داد: اینگونه اصلاحات با افکار پوپولیستی اتفاق نمی‌افتد افکار پوپولیستی نوعی عوام‌زدگی است نه مردمی بودن و نه رعایت مصالح کشور که نمونه این گونه تصمیمات را در نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توان دید که به جای ایجاد مجال جهت توسعه و عمران کشور، عملا هزینه جاری کشور به میزان حداقل 27 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: سالهاست که سیاست اصل 44 ابلاغ شده و قانون آن به تصویب رسیده آیا واقعا امروز صنعت و اقتصاد کشور در دست ملت است یا سایه بخش‌های دولتی و شبه دولتی همچنان اقتصاد را به بیماری مزمن کم بهرگی مبتلا کرده است.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: اکثر پروژه‌های عمرانی کشور از سنخ پروژه‌های ذیل اصل 44 است که باید به بخش خصوصی واگذار شود.

لاریجانی ادامه داد: در شرایط فعلی که بر حسب گزارش رئیس‌جمهور، حدود 400 هزار میلیارد بودجه عمرانی در دست اجرا داریم و از طرف دیگر حداکثر 20 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی می‌توانیم برای سال آینده در نظر بگیریم، تصمیم بگیریم این پروژه‌ها را به مردم واگذار کنیم نه اینکه این ثروت را معطل نگاه داریم و بعد از سال‌ها تاخیر اگر ساخته شود، تازه باید طبق اصل 44 آنها را واگذار کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: در آستانه بودجه سال آینده قرار داریم و شما قدرت تغییر شرایط را بر این اساس دارید.

لاریجانی تصریح کرد: در همین بحث هسته‌ای ملاحظه کنید تشکیلات سازمان ملل چه آژانس و چه شورای امنیت که با کمک‌های مالی کشورها منجمله ایران اداره می‌شود، تصمیم به تحریم ایران و این همه فشار بر ایران گرفته‌اند.

وی افزود: سازمان‌های بین‌المللی در این مدت چه مشکلی را از کشورهای اسلامی حل کردند، به عنوان مثال مشکل مردم فلسطین در سازمان ملل حل شد یا سازمان ملل از اشغال عراق و افغانستان جلوگیری کرد یا در مسئله جنگ 33 روزه 22 روزه و 8 روزه علیه مردم لبنان و فلسطین اقدامی توسط سازمان ملل انجام شد.

رئیس قوه مقننه اظهار داشت:‌ امروزه پس از 100 سال حدس مدرس در مورد سازمان‌های بین‌المللی به واقعیت پیوست و سازمان ملل متحد امروزه به سازمان ایالات متحده بیشتر شباهت یافته است.