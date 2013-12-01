ایسنا: خبر قتل برادران فرازمند در نیویورک که در زمینه موسیقی راک فعالیت میکردند و دفن آنها در قطعه هنرمندان بهسرعت در رسانهها پیچید و برای بعضیها این سوال را پیش آورد که چرا در شرایطی که از دفن تعدادی از هنرمندان فعال در این قطعه جلوگیری میشد، حالا دو هنرمندی که فعالیت زیرزمینی داشتهاند، در قطعهی هنرمندان دفن شدهاند؟
شاید هم فقدان دستورالعمل شفافی برای تشخیص افراد واجد شرایط دفن در قطعه هنرمندان این علامت سوالها را در اذهان عمومی ایجاد میکند.
در سال گذشته که جاهد جهانشاهی مترجم و منتقد تئاتر دار فانی را وداع گفت، اگرچه در ابتدا قرار بود در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود اما به دلیل نبود یک مرجع واحد برای تصمیمگیری در این باره، این موضوع منتفی و جهانشاهی در یکی از قطعات عمومی بهشت زهرا (س) دفن شد و پیشتر نیز همین اتفاق برای امثال مرحوم احسان نراقی افتاده بود که حتا در قطعه نامآوران مجال دفن نیافتند.
البته شاید اگر این اتفاق در دولت قبلی برای برادران فرازمند افتاده بود، آنها هم به این راحتی مجوز آرام گرفتن در این قطعه را دریافت نمیکردند. چراکه در این مدت هم مدیران وزارت ارشاد تغییر کردهاند و هم ریاست شورای شهر تهران. این وضعیت مؤکد آن است که آیا با وجود دستورالعملی مشخص و مانع اعمال سلیقههای فردی، اینگونه تناقضها امکان بروز مییابند؟
این درحالی است که محسن علیاکبری - عضو هیأت مدیره موسسه هنرمندان پیشکسوت - در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی براینکه افراد باید دارای چه شرایطی باشند که در قطعه هنرمندان دفن شوند، گفت: ما حدود 460 هنرمند پیشکسوت داریم که دارای مدرک درجه 1 هنری هستند و داشتن سیمرغ جشنواره و حدود داشتن 10 اثر ماندگار جزو شرایطی است که لحاظ میشود.
او درباره ظرفیت فعلی قطعه هنرمندان نیز توضیح داد: ظرفیت قانونی قطعه هنرمندان تکمیل شده است اما یک ردیف در جوار قطعه در نظر گرفته شده که میتوانیم در آن حدود 20 تا 25 ظرفیت داشته باشیم اما در حال حاضر قصد داریم قطعهی دیگری هم برای هنرمندان خریداری کنیم.»
از طرفی افرادی هم هستند که معتقدند، هر هنرمندی که حتی یک قطعه شاخص هم داشته باشد، میتواند از طریق زیرمجموعهها تایید و در قطعه هنرمندان دفن شود.
با این حال به نظر میرسد که با تغییر رییس شورای شهر تهران و مدیران ارشاد قوانین راحتتر و جدیدتری برای این موضوع تدوین شده است و دفن برادران فرازمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) میتواند نمونهای از این تغییر قوانین باشد، حال باید دید این تصمیم، سطح توقعها را در زمینه قطعه هنرمندان به کجا خواهد رسید.
محدودیت ظرفیت قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) یکی از دغدغههای اخیر مسؤولان است و از این رو چندی است که انتشار خبر دفن دو فعال موسیقی زیرزمینی در این محل حاشیهساز شده است.
ایسنا: خبر قتل برادران فرازمند در نیویورک که در زمینه موسیقی راک فعالیت میکردند و دفن آنها در قطعه هنرمندان بهسرعت در رسانهها پیچید و برای بعضیها این سوال را پیش آورد که چرا در شرایطی که از دفن تعدادی از هنرمندان فعال در این قطعه جلوگیری میشد، حالا دو هنرمندی که فعالیت زیرزمینی داشتهاند، در قطعهی هنرمندان دفن شدهاند؟
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