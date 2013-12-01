قیمت پیراهن مالدینی در ایران چقدر است؟

مجله مهر: «امیدواریم با برنامه‌ریزی و مشارکت افراد خیر، این پیراهن را حداقل تا مبلغ 200 میلیون تومان به فروش برسانیم.» این، جمله های «پایان رافت» در گفتگو با سایت اینترنتی باشگاه پرسپولیس است. مهاجم سالهای نه چندان دور پرسپولیس که حالا یک یادگاری ویژه دارد. یادگاری خاصی که او را به صدر خبرهای حاشیه ای فوتبال برده است. او حالا صاحب پیراهن یادگاری «پائولو مالدینی» شده است. پیراهنی که خیلی از طرفداران فوتبال در ایران، آرزوی آن را دارند.

رافت که هفتم آذرماه در بازی دوستانه بین پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میلان ایتالیا به میدان رفت، در پایان بازی به رسم فوتبالی بازی های مهم، سراغ پائولو مالدینی رفت و پیراهنش را با او عوض کرد تا صاحب پیراهن اسطوره فوتبال ایتالیا شود.

حالا اما او با پیشنهاد «علی ضیا» و با هماهنگی عوامل برنامه ویتامین 3 و شبکه سوم سیما، می خواهد پیراهن پائولو مالدینی در بازی ستاره‌های پرسپولیس و میلان را در برنامه صبح پنجشنبه ویتامین 3 برای علاقه مندان به فوتبال و انجام امور خیریه به حراج بگذارد. نکته ای که علی ضیا مجری این برنامه تلویزیونی هم صبح امروز از آن خبر داد.

رأفت که به گفته خودش می خواهد در کاری خیر سهیم شود،به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفته:« تا این لحظه یکی از افراد خیر و علاقمند فوتبال برای خرید این پیراهن پیشنهادی 30 میلیونی تومان ارائه کردند ولی امیدواریم با برنامه‌ریزی و مشارکت افراد خیر، این پیراهن را حداقل تا مبلغ 200 میلیون تومان به فروش برسانیم و عواید آن را به امور خیریه اختصاص بدهیم.»

فروش پیراهن مالدینی به نفع امور خیریه، قرار است در برنامه صبح پنجشنبه ویتامین 3 و با حضور محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس و خود و پایان رأفت انجام شود.

