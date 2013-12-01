مهر: شبنم مقدمی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که به تازگی جایزه بهترین بازیگر را به صورت مشترک با بقیه بازیگران فیلم "گس" از جشنواره فیلم رم دریافت کرده است درباه انتقادهایی که به نوع پوشش برخی از بازیگران این فیلم در جشنواره شده بود گفت: حضور یک گروه هنرمند ایرانی روی فرش قرمز جشنواره‌ای مانند رُم اتفاق مهمی بوده که البته تحت تاثیر انتقادها به نوع پوشش تعدادی از بازیگران فیلم قرار گرفت.

مقدمی درباره پوشش بازیگران در این فستیوال و نقدها درباره نامناسب بودن لباسهایشان با توجه به کیفیت و اعتبار جشنواره رم توضیح داد: در طول چند روز گذشته بازیگران با انتقادهای زیادی در مورد نوع پوششان روبرو شده‌اند که به اعتقاد من ریشه آن آنجاست در این نوع رویدادهای هنری هنرمندان ایرانی تنها بر اساس نوع سلیقه‌ خود لباس‌هایشان را انتخاب و طراحی می‌کنند و ما در ایران طراح لباس مخصوص این نوع مراسم‌ نداریم.

بازیگر نمایش "مادرمانده" ادامه داد: به دلایل فرهنگی ما شرایط خاصی به لحاظ نوع پوشش داریم و همه جای دنیا هم بانوان ایرانی را با این نوع پوشش می شناسند. به عنوان نمونه وقتی بانوان ورزشکار ایرانی در مسابقات المپیک شرکت می کنند لباسهایشان براساس ضوابط فرهنگی جامعه طراحی می شود در حالی که برای حضور زنان هنرمند در جشنواره هایی از این دست چنین امکانی وجود ندارد.

شبنم مقدمی نفر چهارم از سمت راست

بازیگر سریال "سقوط یک فرشته" با تاکید بر اینکه خوب بود در کنار انتقاد برای بردن این جایزه تبریک هم گفته می‌شد، عنوان کرد: پیشنهاد من این است که طراحان لباس ایرانی به هنرمندان ما پیشنهاد دهند تا برای حضور در چنین رویدادهای بین‌المللی لباس‌هایشان را متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی طراحی کنند چیزی که تا امروز وجود نداشته است. حضور روی فرش قرمز یک فستیوال معتبر قواعدی دارد که باید رعایت شود و باید با لباس رسمی در این مراسم حضور یافت.

مقدمی با اشاره به مسایل اقتصادی و هزینه طراحی لباس بیان کرد: اما نمی‌توانیم از بازیگران جوان ایرانی هم انتظار داشته باشیم که در این شرایط اقتصادی هزینه زیادی بابت دوخت و خرید لباس‌هایشان بدهند پس بهتر است بی انصاف نباشیم و شرایط را هم در نظر بگیریم. اگر ایده و پول در اختیار هنرمندان ما قرار گیرد آنها هم می‌توانند متناسب با مراسم فرش قرمز در یک جشنواره معتبر حضور یابند.

وی در پایان درباره دیگر فعالیت‌هایش گفت: در حال حاضر مشغول بازی در سریال "هفت سنگ" به کارگردانی علیرضا بذرافشان هستم و بیشتر وقتم را برای بازی در این مجموعه گذاشته ام. این سریال تلویزیونی در ارتباط با زندگی چهار خانواده است که روابطشان در هم تنیده شده و مسائل اجتماعی و تربیتی به زیبایی در این سریال مطرح می شود. در" هفت سنگ" من و مهدی سلطانی یکی از این خانواده ها را تشکیل می دهیم. همچنین در این دوره از جشنواره فیلم فجر با " امروز" ساخته رضا میرکریمی حضور دارم.

فیلم "گس" ساخته کیارش اسدی زاده از ایران در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم رم حضور داشت که این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر زن/مرد نوظهور شد. این جایزه به گروه بازیگران زن و مرد این فیلم ایرانی همچون صابر ابر، پانته آ پناهی، رویا جاویدنیا، احسان امانی، شبنم مقدمی، مهسا علافر، محمدرضا غفاری، نوال شریفی، صدف احمدی، ماهانا نور محمدی، سیما مبارک شاهی، بهاران بنی احمدی، سیامک صفری، مانی گندمکار، آرشام طالبی اهدا شد. در طول هفته‌های گذشته نسبت به پوشش بازیگران زن این فیلم سینمایی در این فستیوال انتقادی مطرح شد.