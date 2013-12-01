حذف ارسطو از «پایتخت 3» 

کافه سینما:

الوند: مهرانفر خودش از پایتخت3 کنار کشید

خشایار الوند فیلمنامه نویسی که در سالهای اخیر همکاری مستمری با مهران مدیری و تیم سریال سازی اش داشته است، در حال حاظر مشغول نگارش قسمت های ابتدایی پایتخت3 است. او در گفت و گویی با کافه سینما در مورد شایعه حضور نداشتن احمد مهران فر - شخصیت ارسطو - در پایتخت3 گفت: راستش من به عنوان فیلمنامه نویس بهتر است زیاد در این مسائل ورود نکنم و پاسخ دادن به این مباحث را به آقای مقدم عزیز و طنابنده بسپارم. با این حال واقعیت این است که بر خلاف میل شخص بنده و دوستان فیلمنامه نویس کار، شخصیت ارسطو در پایتخت3 نیست. این تصمیم هم توسط خود آقای مهران فر گرفته شده و تصمیمی کاملا شخصی بوده و دلیلش را هم باید از خودش بپرسید.

الوند در مورد شایعه ی دلگیر بودن سیروس مقدم از مهران فر بابت شباهت بازی اش در سریال«شاهگوش» با ارسطو گفت: بعید میدانم چنین چیزی باشد. شاید آقای مقدم نمی پسندیدند که مهران فر در "شاهگوش" نقشی شبیه به ارسطوی پایتخت را بازی کند، اما بعید است که نبودن مهران فر در پایتخت3 ربطی به این چیزها داشته باشد. تا جایی که من میدانم این خود آقای مهران فر بود که از کار کنار کشید. دلیلش را هم نمیدانم. شاید به خاطر حضور در "شاهگوش" چنین تصمیمی گرفته، به هر حال لوکیشن شاهگوش تهران است و نزدیک خانه ایشان است و مشکلی برای رفت و آمد نیست. شاید برایش کمی سخت بود که دوباره راهی علی آباد و شمال و جاده و این چیزها شود. طبیعتا بازی در «پایتخت» سختی های خودش را دارد.

الوند در انتها در مورد اینکه آیا با این شرایط پایتخت3 به جذابیت پایتخت1 و 2 خواهد بود، توضیح داد: به شخصه به نتیجه کار امیدوارم. به هر حال من قسمت دوم مرد هزار چهره - مرد دو هزار چهره - را هم نوشته بودم، به نظرتان آیا ضعیف تر از قسمت اولش در آمده بود؟ فکر میکنم الان هم با توجه به چیزهایی که در ذهن من و دیگر نویسندگان پایتخت3 است، قسمت سوم از دو کار قبلی بهتر شود. امیدوارم در انتها مخاطبان از نتیجه کار راضی باشند.

احمدی مهرانفر: عوامل «شاهگوش» نگذاشتند به «پایتخت» بروم

احمد مهران فر هم ضمن تایید این خبر گفت: واقعیتش این است که من تا اسفند ماه درگیر بازی در پروژه«شاهگوش»هستم و طبق قراردادی که با این پروژه بستم اساسا امکان حضور و بازی در «پایتخت3» را ندارم. هرچند، به نظرم نقش ارسطو به اندازه ی کافی در قسمت های 1 و 2 پایتخت پررنگ بوده و بهش پرداخته شده و داستان هایش هم به حد کافی گفته شده است. شاید دیگر نشود چیز جدید و تازه ای به ارسطو اضافه کرد. با این حال چون جزو گروه «پایتخت» محسوب میشوم وقتی بهم پیشنهاد بازی در قسمت جدیدش را دادند پذیرفتم و حتی نیمچه قراردادی هم با گروه بستم، اما بعد دوستانم در «شاهگوش» با این قرارداد مخالفت کردند و مخالفت شان هم منطقی بود. آنها روی حضور من در کارشان حساب باز کرده بودند و اگر به «پایتخت»میرفتم به کارشان لطمه وارد میشد. اخلاق حرفه ای ایجاب میکرد به قراردادی که با «شاهگوش» بستم پایبند بمانم.