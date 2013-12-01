مجله مهر: هتل‌ها عجیب و غریب در کشورهای مختلف دنیا زیاد شده‌اند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. افتتاح هتلی در آفریقای جنوبی اما باعث تعجب خیلی‌ها شده است و حتی مخالفان خاص خود را دارد. خوابیدن زیر سقفی از حلبی، نشستن زیر نور شمع و بدون وجود برق، غذا پختن روی یک اجاق قدیمی و زنگ زده. این یک حلبی آباد فقیرانه است که تجربه زندگی در آن را یک هتل زنجیره ای لوکس، در «بلومفنتن»، شهری در مرکز آفریقای جنوبی به گردشگرهای خارجی پیشنهاد می‌دهد. به گفته مقام‌های این هتل پول‌دارها با استفاده از امکانات آنها می‌توانند تجربه سبک زندگی میلیون ها نفر از مردم آفریقای جنوبی که در زاغه‌ها زندگی می‌کنند را تجربه کنند.

اقامت در این هتل حلبی‌آباد اصلاً در مقایسه با درآمد مردم آفریقای جنوبی ارزان نیست. توریست‌ها برای ماندن در کلبه‌های این زاغه‌نشین باید شبی ۸۰ دلار هزینه پرداخت کنند؛ پولی که معادل با نصف میانگین حقوق یک ماه مردم آفریقای جنوبی است. همه کلبه‌ها از چوب و ورقه‌های حلبی ساخته شده‌اند و مسافران باید آب گرم مورد نیاز خود را با استفاده از آتش مهیا شده در جلوی کلبه آماده کنند. به گفته مقام‌های این هتل برای واقعی به نظر رسیدن هتل،دستشویی هم به صورت عمومی و به سبک زاغه‌نشین‌ها برای توریست‌ها در نظر گرفته شده است.

گردشگرها اما با یک تفاوت از زندگی زاغه‌نشین‌ها می‌توانند برای کارهایشان در این هتل به اینترنت بی‌سیم دسترسی داشته باشند. هر چند این هتل مورد توجه برخی گردشگرها قرار گرفته اما گروهی از مخالفان هم ساخت این هتل را نوعی مسخره کردن زندگی زاغه‌نشین‌ها،سیاه پوست‌ها و نوعی ترویج نژادپرستی تلقی کرده‌ اند. 85 درصد سیاه پوستان آفریقای جنوبی فقیر هستند اما 87درصد سفیدپوستان ساکن این کشور درآمدی در حد طبقه متوسط و یا بالاتر دارند. مقام‌های این هتل در برابر موج انتقادها گفته‌اند که قصد داشته‌اند با اقامتی کوتاه گردشگرها زندگی فقیرانه و سخت مردم این کشور را به صورت واقعی تجربه کنند؛البته با هزینه خودشان!