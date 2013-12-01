مجله مهر: ماموران وقتی به صحنه تصادف یک پورشه قرمز در شمال لس‌آنجلس رسیدند خیلی سریع متوجه شدند که یکی از سرنشین‌های بازیگر مشهور فیلم‌هایی است که در آنها دست فرمان و مسابقه‌های نقش‌ها حرف اول و آخر را می‌زنند. در میان پورشه‌ای که در آتش می‌سوخت ماموران جنازه پل واکر،۴۰ ساله به همراه یکی از دوستانش به نام راجر روداس پیدا شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پل واکر در این تصادف راننده یک پورشه جی‌تی بوده و قصد داشته به همراه دوستش به یک مراسم خیریه برود.

گزارش‌های پلیس لس‌آنجلس نشان می‌دهد که سرعت بالا یکی از عوامل اصلی این تصادف بوده است و به نظر می‌رسد این بازیگر آمریکایی دنیای واقعی را در آخرین تصادف خود با فیلم‌هایش اشتباه گرفته بوده است. ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر خودروی اسپرت پل واکر به خاطر سرعت غیر مجاز از مسیر منحرف می‌شود و بعد از یک پرواز سینمایی و برخورد با چند درخت آتش می‌گیرد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد که پس از آتش‌سوزی واکر و دوستش در ماشین گیر افتاده‌اند و راهی برای فرار نداشته‌اند. یکی از دوستان پل واکر در گفت و گو با رسانه‌ها با تأکید بر علاقه این بازیگر به داشتن سرعت زیاد گفت: خیلی مرگش عجیب است. او «سریع و خشمگین» کشته شد. او عاشق سرعت و ماشین بود و در همین مسیر هم جانش را از دست داد. او در ماشین خیلی سریع کشته شد. مقام‌های پلیس آمریکا سرعت بالای پورشه را یکی از عوامل اصلی این سانحه اعلام کرده‌اند.